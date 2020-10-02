Канделаки со вторым подбородком посоветовали надеть леопардовые лосины

Телеведущая Тина Канделаки предстала перед своими подписчиками в новом образе. Она опубликовала фотографию, в которой при помощи фотошопа заметно «набрала в весе». Помимо второго подбородка, у телеведущей появился и довольно крупный животик.

«Поправилась. Что делать? Спорт и силу воли не предлагать», — написала Канделаки.

Instagram @tina_kandelaki

В ответ на это многие начали шутить, что в таком образе телеведущей не хватает подходящей одежки. Однако большинство поклонников все же поддержали ее, отметив, что даже так она выглядит превосходно.

«Леопардовых лосин не хватает на фотке»

«Это конечно шутка!!! Но Вам очень идет! Даже захотелось набрать вес», — написали комментаторы.

Многие сообщения коснулись напряженных отношений Канделаки и Ксении Собчак. Бывшие коллеги и подруги редко упускают возможность публично съязвить в адрес друг друга.

«Как выглядит Тина глазами Собчак»

«Сладкий сон Собчак», — пошутили поклонники.

Отметим, что перепалки между Тиной Канделаки и Ксенией Собчак регулярны. «Холодная война» началась между экс-подругами еще с момента съемок шоу «Две звезды». Именно тогда их пути и разошлись.

Ранее 5-tv.ru писал, что Тина Канделаки посоветовала жертвам харассмента не молчать.