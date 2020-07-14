«Клеймо смыть невозможно»: Канделаки посоветовала жертвам харассмента не молчать

Телеведущая Тина Канделаки, комментируя скандал с харассментом в журналистской среде, призвала жертв сексуальных домогательств не замалчивать случаи непристойного поведения.

На своей странице в Instagram знаменитость рассказала, что она шокирована тем, как много грязи вокруг. По ее словам, люди, которые рассказывают своей аудитории, как нужно правильно жить, в итоге оказываются «подонками и извращенцами».

Канделаки призналась, что не имеет намерения обвинять жертв домогательств в неправильном поведении, но посоветовала им ни в коем случае не молчать о своей ситуации.

«Я далека от того, чтобы обвинять жертв таких посягательств и изнасилований в неправильном поведении. Но мне хотелось бы, чтобы они находили в себе силы если не дать отпор насильнику в момент преступления, то хотя бы не молчать об этом», — написала телеведущая.

Она также уверена, что «клеймо харассера смыть невозможно» и даже психотерапия не способна помочь испорченной репутации.

Instagram @tina_kandelaki

Многочисленные подписчики журналистки поддержали ее призыв и похвалили ее несгибаемую позицию на этот счет.

«Молчать никогда нельзя!»;

«Никогда нельзя молчать! Нужно уважать себя и ценить»;

«Тина молодец!»;

«Комсомол, студент, спортсменка», — отреагировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что журналист Павел Лобков принес свои извинения после обвинений в харассменте.