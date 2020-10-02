Дрессировщик рассказал о состоянии сына после нападения медведя в цирке

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Оксана Тарасова
Эксклюзив 32

Медведица Варя поцарапала 12-летнего мальчика и его отца при транспортировке в вольер.

Фото, видео: ТАСС / Щербак Александр; 5-tv.ru

Дрессировщик реутовского цирка-шапито «Кудзинов» Максим Маслянов рассказал о состоянии своего сына после инцидента с медведицей Варей. Выяснилось, что четырехлетняя Варя возвращалась в вольер после отработанной программы выступления и не напала на сына дрессировщика, а побежала за случайно оказавшейся рядом собакой. Медведица сбила мальчика, а после поцарапала его отца, бросившегося на помощь ребенку.

«Вчера у нас в цирке произошла внештатная ситуация, участниками которой стали я и мой сын. Медведь по кличке Варя, возвращаясь в вольер, увидел пробегающую собаку и кинулся. На пути оказался мой сын. Он был сбит с ног и получил небольшие, неопасные ушибы и ссадины. Спешу вас всех обрадовать, что мы с сыном чувствуем себя хорошо, мы в норме и идем на поправку», — рассказал дрессировщик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мальчику все же пришлось наложить швы. Руководство цирка же посчитало, что ничего страшного не произошло, просто дрессировщик — опасная профессия.

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