Стали известны подробности нападения медведя на людей в цирке в Подмосковье

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Александр Просяник
Эксклюзив 30

Четырехлетняя медведица Варя после выступления поцарапала дрессировщика и его сына.

Фото, видео: Instagram @maksimmaslianov; 5-tv.ru

В подмосковном Реутове медведь напал на дрессировщика и ребенка. В беседе с 5-tv.ru генеральный директор цирка-шапито «Кудзинов» Наталья Кудзинова рассказала подробности произошедшего. Как выяснилось, с медведями, а их двое, обоим по четыре года, работают потомственные дрессировщики из семейства Масляновых. Хищников зовут Варя и Дарья, на 12-летнего маленького укротителя напала Варя.

По словам Кудзиновой, после отыгранной программы мишек переводили из одного вольера в другой. В этот момент и произошел инцидент. Медведь каким-то образом снял намордник и лапой зацепил ребенка. Отец сразу же начал оттаскивать животное, после чего тоже получил лапой по рукам. В результате происшествия мальчику пришлось наложить швы.

«Ничего страшного там не произошло, ребят увезли на обследование… По большому счету все в порядке. Это просто профессия такая», — рассказала представитель цирка.

В то же время сотрудник развлекательного заведения рассказал, что ЧП произошло на улице, когда потомственные дрессировщики перегоняли мишек в вольер. По словам очевидца происшествия, Маслянов-младший сделал резкое движение, после чего Варя зажала мальчика и поцарапала ему лоб. Животное при этом никого не покусало.

В настоящее время на месте работают правоохранители, которые опрашивают людей.

Ранее 5-tv.ru писал, что медведь покусал мужчину и ребенка в Подмосковье. 

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