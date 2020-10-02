«Алиса часто плачет»: мать Тимати учит внучку достойно проигрывать

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова рассказала подписчикам своего микроблога в Instagram, что дочери Тимати нелегко пережить поражение. Девочка эмоционально реагирует на такие ситуации.

«Алисе очень тяжело даются всякого рода проигрыши, она долго переживает и даже плачет от „несправедливости“, — написала Симона. — Конечно, мы учим ее всегда стремиться к победе, но неудачи случаются у всех, и к этому надо быть готовым».

Юнусова также написала, что только родительским примером можно научить детей встречать достойно и победу, и поражение на своем пути. Но сначала нужно дать малышам возможность пережить обиду.

«Не стоит забывать, что дети берут пример с нас и очень внимательно следят за реакциями взрослых, — объяснила Симона. — Только мы можем научить детей искренне радоваться чужому успеху и сопереживать неудачам без хвастовства и упреков».

Instagram @simona280

Мать Тимати знает, о чем говорит. У нее двое сыновей, воспитанием их занималась преимущественно она сама. Теперь она помогает растить Алису — дочь рэпера от отношений с моделью Аленой Шишковой. Она полностью взяла на себя ее развивающие занятия, посещение врачей, секций, подготовку к школе и учебу.

У Симоны почти три миллиона подписчиков в Instagram, так что ее новый пост сразу «оброс» комментариями от пользователей сети.

«Очень важные слова, спасибо. Для меня они оказались очень актуальными»;

«Ответ в первых двух предложениях: ребенок переживает, потому что вы учите стремиться к победе»;

«Да, понимаю, о чем вы. С сыном тоже приходится говорить об этом»;

«Симона, вы умеете воспитывать лидеров, это факт»;

«Алене выиграла джек-пот в виде вас!» — написали они.

Поклонникам удалось даже побеседовать с Симоной на тему воспитания детей лидерами.

«У Алисы есть почти беспроигрышные виды деятельности, где она лучшая?» — спросили у нее.

«Не бывает беспроигрышных видов деятельности», — ответила Юнусова.

Ранее 5-tv.ru писал, что фанаты Анастасии Решетовой винят мать Тимати в расставании звездной пары.