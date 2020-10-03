«Идем дальше»: Кудрявцева выиграла первый суд против Андрея Разина

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала подписчикам своего блога в Instagram, что выиграла первый суд против продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина. Иск по защите чести, достоинства и деловой репутации она подала против него после неоднократных провокационных высказываний в свой адрес.

«Я взрослый человек и обладатель недюжинного терпения, но иногда даже моему терпению приходит конец. Один немужик, которого я презираю, и он мне омерзителен, с периодичностью распространяет сведения, не соответствующие действительности, и этот факт установлен решением суда, — написала Кудрявцева у себя на странице. — Первый суд выигран. Идем дальше».

Instagram @leratv

Недавно телеведущая в гостях на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» рассказывала о своем первом браке с барабанщиком «Ласкового мая» Сергеем Ленюком. Совсем юной она родила ему сына Жана, которому сейчас 30 лет.

Кудрявцева поделилась с Ксенией Собчак историей знакомства с Ленюком и тем, как из фанатки смогла стать его женой. Там же она призналась, что именно их решение оформить отношения по закону привело к нынешним проблемам с Разиным.

«Мы до сих пор слышим отголоски его реакции на это. Он стал такое говорить позже, когда я стала известным человеком, — призналась она. — Ему, наверное, нужен хайп, он видел меня два раза в своей жизни. Я не знаю, что ему от меня надо».

Андрей Разин заявлял, что Кудрявцева якобы была девочкой по вызову, которую заказал себе на гастролях в Усть-Каменогорске Ленюк. По словам телеведущей, это она могла бы стерпеть, если бы не другая ложь из уст продюсера. В частности, Разин говорил, что отцом ее ребенка был другой мужчина, а сама Кудрявцева оставила малыша в роддоме после рождения.

По первому, гражданскому, иску Кудрявцева рассчитывает получить с Разина 2,5 миллиона рублей компенсации. Не исключает она и вероятности повторного обращения в суд.

«Я бы его посадила. Была бы моя возможность, я бы его посадила», — коротко заявила она.

Подписчики телеведущей с радостью встретили ее новость о выигранном суде.

«Наконец-то, Лера! Давно пора прекратить его пиар за ваш счет»;

«Поздравляю с победой»;

«Уверена, что с такой поддержкой ты выиграешь дело!» — написали они в комментариях.

Лера Кудрявцева и Сергей Ленюк были женаты недолго — с 1990 по 1992 годы. Их общий сын Жан был назван в честь актера Жана-Клода Ван Дамма. В 2018 году первенец телеведущей сам стал отцом. Внук Леры Кудрявцевой носит гордое имя Лев. Примечательно, что в том же году у телеведущей родилась дочь Маша от хоккеиста Игоря Макарова.

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