«Какой секс?»: как Кудрявцева из фанатки стала женой барабанщика «Ласкового мая»
Ведущая откровенно рассказала о своей молодости и коротком браке с Сергеем Ленюком.
Фото: Instagram @leratv
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как из фанатки «Ласкового мая» стала женой барабанщика группы. Она раскрыла некоторые секреты того периода своей жизни на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак».
Знакомство
Встреча с первым супругом Кудряцевой Сергеем Ленюком произошла в ее родном городе Усть-Каменогорске. 17-летняя Лера с другими фанатками попала на встречу со своими кумирами. Устроил это директор группы Александр Букреев.
«Это было, как Beatles! — вспомнила телеведущая. — Мы, девчонки, тут сидим, вот они пацаны, все молодые. Пошли гулять».
На пикантные вопросы ведущей Ксении Собчак, когда у Кудрявцевой с будущим мужем начались интимные отношения, она ответила уклончиво. Поначалу все было по-детски, хотя Сергей был старше.
«Ну, влюбился парень, — пояснила Кудрявцева. — Ничего не было, никакого секса, не то время. Мы дети! Белые розы, розовый вечер, ну какой секс?»
Свадьба
Они постоянно перезванивались, Ленюк прилетал к ней в Усть-Каменогорск.
«У нас уже были отношения. В какой-то момент я поняла, что я беременна».
Кудрявцева до сих пор не понимает, почему из миллионов фанаток участник самой популярной в Советском Союзе группы обратил внимание на нее. Но они оба радовались новости про ребенка и быстро сыграли свадьбу.
«Мама отговаривала, говорила: „Лера, подумай, тебе всего 18 лет, у тебя вся жизнь впереди“. Последнюю точку поставил врач, у меня в детстве был хронический пиелонефрит, почки. Врач сказал, что другой беременности может не быть, может быть очень сложно. Но у меня на самом деле не было мыслей делать аборт», — откровенно рассказала Лера.
Свадьба прошла в родном для Ленюка Сергиевом Посаде.
«Я была беременна, у меня было пузико, свадьба была в столовой. Не много было людей, я не очень ее помню».
А в 1990 году родился Жан. Назвала она его в честь Жана-Клода Ван Дамма.
Брак
Кудрявцеа выходила замуж «навсегда». Но продлилось это всего три года. Она жила в Москве, денег хватало, а вот купить в пустых магазинах было нечего. На фоне этого ее буквально преследовала поклонница Сергея Ленюка Марина из Петербурга. Она рассказывала, что у нее роман с барабанщиком, а Лера не знала, что и думать.
«Сергей говорил, что она сумасшедшая! А потом оказалось, что не сумасшедшая, — с высоты прожитых лет спокойно вспомнила телеведущая. — У него был роман, пока я была беременна, у меня там несладкая жизнь была».
Все закончилось разводом. Она осталась в Москве одна.
Конфликт с Андреем Разиным
Музыкальный продюсер Андрей Разин был против свадьбы. Он упустил момент знакомства Сергея и Леры, а потом не смог помешать их решению пожениться.
«Мы до сих пор слышим отголоски его реакции на это. Он стал такое говорить позже, когда я стала известным человеком, — призналась звезда. — Ему, наверное, нужен хайп, он видел меня два раза в своей жизни. Я не знаю, что ему от меня надо».
Многочисленные высказывания Андрея Разина в адрес Кудрявцевой, его открытые обвинения, что она родила ребенка от другого, привели их в суд. Она подала против него иск, не исключает возможности и второго иска.
«Он имел неосторожность оскорбить Жана и мою маму. Я хочу еще на уголовный подать, — призналась она. — Я бы его посадила. Была бы моя возможность, я бы его посадила».
Ранее 5-tv.ru писал, как Лера Кудрявцева и Ксения Собчак сравнили внешность друг друга.
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