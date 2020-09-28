«Какой секс?»: как Кудрявцева из фанатки стала женой барабанщика «Ласкового мая»

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как из фанатки «Ласкового мая» стала женой барабанщика группы. Она раскрыла некоторые секреты того периода своей жизни на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак».

Знакомство

Встреча с первым супругом Кудряцевой Сергеем Ленюком произошла в ее родном городе Усть-Каменогорске. 17-летняя Лера с другими фанатками попала на встречу со своими кумирами. Устроил это директор группы Александр Букреев.

«Это было, как Beatles! — вспомнила телеведущая. — Мы, девчонки, тут сидим, вот они пацаны, все молодые. Пошли гулять».

YouTube / КсенияСобчак

На пикантные вопросы ведущей Ксении Собчак, когда у Кудрявцевой с будущим мужем начались интимные отношения, она ответила уклончиво. Поначалу все было по-детски, хотя Сергей был старше.

«Ну, влюбился парень, — пояснила Кудрявцева. — Ничего не было, никакого секса, не то время. Мы дети! Белые розы, розовый вечер, ну какой секс?»

Свадьба

Они постоянно перезванивались, Ленюк прилетал к ней в Усть-Каменогорск.

«У нас уже были отношения. В какой-то момент я поняла, что я беременна».

Кудрявцева до сих пор не понимает, почему из миллионов фанаток участник самой популярной в Советском Союзе группы обратил внимание на нее. Но они оба радовались новости про ребенка и быстро сыграли свадьбу.

«Мама отговаривала, говорила: „Лера, подумай, тебе всего 18 лет, у тебя вся жизнь впереди“. Последнюю точку поставил врач, у меня в детстве был хронический пиелонефрит, почки. Врач сказал, что другой беременности может не быть, может быть очень сложно. Но у меня на самом деле не было мыслей делать аборт», — откровенно рассказала Лера.

Свадьба прошла в родном для Ленюка Сергиевом Посаде.

«Я была беременна, у меня было пузико, свадьба была в столовой. Не много было людей, я не очень ее помню».

А в 1990 году родился Жан. Назвала она его в честь Жана-Клода Ван Дамма.

Брак

Кудрявцеа выходила замуж «навсегда». Но продлилось это всего три года. Она жила в Москве, денег хватало, а вот купить в пустых магазинах было нечего. На фоне этого ее буквально преследовала поклонница Сергея Ленюка Марина из Петербурга. Она рассказывала, что у нее роман с барабанщиком, а Лера не знала, что и думать.

«Сергей говорил, что она сумасшедшая! А потом оказалось, что не сумасшедшая, — с высоты прожитых лет спокойно вспомнила телеведущая. — У него был роман, пока я была беременна, у меня там несладкая жизнь была».

Все закончилось разводом. Она осталась в Москве одна.

Конфликт с Андреем Разиным

Музыкальный продюсер Андрей Разин был против свадьбы. Он упустил момент знакомства Сергея и Леры, а потом не смог помешать их решению пожениться.

«Мы до сих пор слышим отголоски его реакции на это. Он стал такое говорить позже, когда я стала известным человеком, — призналась звезда. — Ему, наверное, нужен хайп, он видел меня два раза в своей жизни. Я не знаю, что ему от меня надо».

Многочисленные высказывания Андрея Разина в адрес Кудрявцевой, его открытые обвинения, что она родила ребенка от другого, привели их в суд. Она подала против него иск, не исключает возможности и второго иска.

«Он имел неосторожность оскорбить Жана и мою маму. Я хочу еще на уголовный подать, — призналась она. — Я бы его посадила. Была бы моя возможность, я бы его посадила».

Ранее 5-tv.ru писал, как Лера Кудрявцева и Ксения Собчак сравнили внешность друг друга.