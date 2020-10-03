Сколько миллионов рублей тратят Ивлеева и Элджей на Мальдивах?

Блогер Настя Ивлеева и ее муж-рэпер Элджей отдыхают в пятизвездочном отеле на Мальдивах. Пока многие их соотечественники не могут выехать за границу, пара тратит не менее 760 тысяч рублей в сутки.

Для своего отпуска звездная чета выбрала трехэтажную виллу со стеклянным полом над «личным» коралловым рифом на курорте Lux North Male Atoll. За дом в 997 квадратов, построенный посреди Индийского океана, нужно отдавать в сутки 9672 доллара — около 760 тысяч рублей (по курсу на момент публикации — Прим. ред.). Сообщается, что это самый дорогой вариант проживания на курорте, пишет сайт KP.RU.

Также в доме есть бассейн, бар, собственный причал для лодок и место для принятия солнечных ванн. Ивлеева и Элджей могут себе это позволить, сообщает издание. В прошлом году на блогерстве, рекламе и участии в разных проектах Настя заработала около 610 тысяч долларов по версии Forbes. Ее муж также не бедствует — музыкальное творчество принесло ему миллион долларов дохода.

На Мальдивы Ивлеева прилетела первой после периода самоизоляции в связи участием в съемках нового сезона «Орла и Решки». За эту работу она получит в среднем около 18 миллионов рублей.

В соцсетях Ивлеевой часто мелькают брендовые вещи, дорогая обувь, стильные аксессуары и сумки. Звезда не раз утверждала, что может позволить себе такие траты, ведь хорошо зарабатывает.

Приехав на Мальдивы, Настя сразу стала восхищаться местными закатами, позже к ней присоединился Алексей Узенюк (настоящее имя Элджея — Прим. ред.).

«Опачки», — так рассказала Ивлеева в одном из своих блогов об их воссоединении.

Instagram @nastyaivleeva

Поклонники пары порадовались за кумиров.

«Ну, вот и Лешка в Египет поехал»;

«Отдыхаете?»,

«Пальма на пальме», — написали они в комментариях к фото.

Молодые звезды поженились в 2019 году. За это время они успели побороть коронавирус, длительную разлуку из-за обилия работы у обоих. Несмотря на это, они все еще счастливы.

А вот экс-участник «Дома-2» Олег Майами недавно признался, что именно загруженное расписание помешало им с Ивлеевой в 2018 году быть вместе, пишет «Экономика сегодня». Они встречались всего несколько месяцев. После расставания Ивлеева закрутила роман с Элджеем, а Майами стал встречаться с Айзой Анохиной.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФАС признал Ивлееву виновной в нарушении закона о рекламе.