ФАС признал Ивлееву виновной в нарушении закона о рекламе

Российскую YouTube-блогершу Анастасию Ивлееву признали виновной в нарушении федерального закона «О рекламе», об этом сообщили в пресс-службе УФАС по Ленинградской области.

Девушке выдано предписание о недопустимости дальнейшего распространения ролика, в котором содержатся кадры с брендированной бутылкой алкоголя. Простыми словами, весь выпуск шоу, в котором Ивлеева прорекламировала спиртное требуется незамедлительно удалить. В противном случае интернет-звезде могут назначить административный штраф до 20 тысяч рублей.

Скандал разгорелся в начале сентября этого года. Тогда в ФАС зафиксировали на канале Ивлеевой рекламу алкогольной продукции, а именно известного итальянского вермута. В видеоролике девушка демонстрировала процесс приготовления коктейля. При этом все внимание зрителя было обращено на рекламируемый продукт: в кадре виднелась этикетка, использовался брендированный бокал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ивлееву укусила африканская муха цеце, укус которой может вызвать сонную болезнь и окончиться летальным исходом.