Юморист Максим Галкин поделился новым видео с семилетней дочкой Лизой на своей странице в Instagram. На ролике девочка наслаждается последними теплыми деньками на лужайке у их семейного замка и внезапно находит в траве настоящее сокровище — ромашку.

«Осеннее чудо», — с нежностью подписал супруг Аллы Пугачевой свой пост.

На ролике Лиза очень эмоционально делится с отцом впечатлениями о своей находке.

«Чудо! Остался один в листве, одна маргариточка! Красивая».

Instagram @maxgalkinru

Рвать цветок Лиза не стала. Вместо этого она отправилась дальше танцевать на полянке. Фанаты звездного семейства пришли от этого видео в восторг.

«Лизочка — чудо, солнышко, радость приносящая»;

«Девочка сама маргариточка!»;

«Малейшее создание!» — написали они в комментариях.

Близнецы Галкины пользуются огромной популярностью в социальных сетях с момента рождения. Сейчас они уже подросли и даже пошли в первый класс, а интерес к Лизе и ее брату Гарри не спадает. Девочка особенно полюбилась пользователям — во многом благодаря сходству со звездной мамой Аллой Пугачевой.

«Такая непосредственная и артистичная у вас дочка, Максим! Аллу с ее харизмой переплюнуть тяжело, но вот… теперь это стало возможным!» — отметили в комментариях к видео на сей раз.

Лиза и Гарри родились осенью 2013 года благодаря суррогатной матери. Они стали первыми общими детьми для своих родителей. У Аллы Пугачевой также есть старшая дочь Кристина Орбакайте. Она родилась, когда матери было 22 года. Двойняшки появились, когда Примадонне исполнилось уже 64 года.

Ранее 5-tv.ru показывал видео, где Лиза Галкина в точности повторила знаменитый образ Аллы Пугачевой.