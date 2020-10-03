Выдумщица Лиза Галкина нашла «чудо» рядом с родительским замком — видео
Девочка не устает радовать фанатов звездного семейства Галкиных-Пугачевых своим артистизмом.
Фото, видео: Instagram @elizaveta_galkinaa, @maxgalkinru
Юморист Максим Галкин поделился новым видео с семилетней дочкой Лизой на своей странице в Instagram. На ролике девочка наслаждается последними теплыми деньками на лужайке у их семейного замка и внезапно находит в траве настоящее сокровище — ромашку.
«Осеннее чудо», — с нежностью подписал супруг Аллы Пугачевой свой пост.
На ролике Лиза очень эмоционально делится с отцом впечатлениями о своей находке.
«Чудо! Остался один в листве, одна маргариточка! Красивая».
Рвать цветок Лиза не стала. Вместо этого она отправилась дальше танцевать на полянке. Фанаты звездного семейства пришли от этого видео в восторг.
«Лизочка — чудо, солнышко, радость приносящая»;
«Девочка сама маргариточка!»;
«Малейшее создание!» — написали они в комментариях.
Близнецы Галкины пользуются огромной популярностью в социальных сетях с момента рождения. Сейчас они уже подросли и даже пошли в первый класс, а интерес к Лизе и ее брату Гарри не спадает. Девочка особенно полюбилась пользователям — во многом благодаря сходству со звездной мамой Аллой Пугачевой.
«Такая непосредственная и артистичная у вас дочка, Максим! Аллу с ее харизмой переплюнуть тяжело, но вот… теперь это стало возможным!» — отметили в комментариях к видео на сей раз.
Лиза и Гарри родились осенью 2013 года благодаря суррогатной матери. Они стали первыми общими детьми для своих родителей. У Аллы Пугачевой также есть старшая дочь Кристина Орбакайте. Она родилась, когда матери было 22 года. Двойняшки появились, когда Примадонне исполнилось уже 64 года.
Ранее 5-tv.ru показывал видео, где Лиза Галкина в точности повторила знаменитый образ Аллы Пугачевой.
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