Германия отказала посольству РФ в просьбе о консульском доступе к Навальному

Посольство РФ получило отказ от МИД Германии в доступе к якобы пережившему отравление Алексею Навальному.

В МИД России заявили, что наша страна не получает ответа по поводу инцидента с блогером даже по дипломатической линии. Во внешнеполитическом ведомстве призвали опомниться тех, кто демонизирует Россию и заверили, что наша страна готова и открыта к честному диалогу по ситуации с Навальным, при этом опираясь исключительно на факты.

Из Германии, напротив, звучат лишь беспочвенные обвинения и угрозы в адрес нашей страны, ведь до сих пор власти Германии не предоставили доказательств так называемого отравления блогера, а предпочли отправить Россию в ОЗХО,

Также отмечается, что Генпрокуратура РФ направила 24 сентября Берлину уже четвертый запрос, три предыдущих так и остались без ответа.

Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву, 20 августа. Борт совершил посадку в Омске, где блогера срочно госпитализировали. Омские медики ядов и их следов в организме 44-летнего мужчины не обнаружили. По их версии, у Навального произошло нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови. 22 августа блогера вывезли в Германию по распоряжению его родственников, где положили в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти Германии заявили о том, что Навальный якобы был отравлен боевым веществом. В частности, в документе шла речь о том, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок». Однако ни что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы, или последствия воздействия вещества, в документе не указано.