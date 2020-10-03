Германия отказала посольству РФ в просьбе о консульском доступе к Навальному

|
Нюра Незванова
106

Без ответа также остаются четыре запроса Генпрокуратуры РФ, которые были направлены Берлину по поводу ситуации с блогером.

Германия отказала посольству РФ в просьбе о консульском доступе к Навальному

Фото: Facebook / Алексей Навальный

Тема:
Отравление Навального

Посольство РФ получило отказ от МИД Германии в доступе к якобы пережившему отравление Алексею Навальному.

В МИД России заявили, что наша страна не получает ответа по поводу инцидента с блогером даже по дипломатической линии. Во внешнеполитическом ведомстве призвали опомниться тех, кто демонизирует Россию и заверили, что наша страна готова и открыта к честному диалогу по ситуации с Навальным, при этом опираясь исключительно на факты.

Из Германии, напротив, звучат лишь беспочвенные обвинения и угрозы в адрес нашей страны, ведь до сих пор власти Германии не предоставили доказательств так называемого отравления блогера, а предпочли отправить Россию в ОЗХО,

Также отмечается, что Генпрокуратура РФ направила 24 сентября Берлину уже четвертый запрос, три предыдущих так и остались без ответа.

Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву, 20 августа. Борт совершил посадку в Омске, где блогера срочно госпитализировали. Омские медики ядов и их следов в организме 44-летнего мужчины не обнаружили. По их версии, у Навального произошло нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови. 22 августа блогера вывезли в Германию по распоряжению его родственников, где положили в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти Германии заявили о том, что Навальный якобы был отравлен боевым веществом. В частности, в документе шла речь о том, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок». Однако ни что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы, или последствия воздействия вещества, в документе не указано.

Тема:
Отравление Навального
3 окт
Глава МИД Германии назвал условия введения санкций против России
3 окт
Путин заявил о готовности к открытому диалогу с Германией
1 окт
Песков: «Спасением жизни Навального занимались омские врачи»
1 окт
С Навальным работают сотрудники ЦРУ США — Песков
1 окт
Навальный дал первое интервью после выхода из комы
30 сент
МИД РФ прокомментировал заявление министра иностранных дел Германии по Навальному
29 сент
Захарова дала оценку визиту Меркель в клинику к Навальному
28 сент
В Кремле прокомментировали визит Меркель в клинику к Навальному
23 сент
Франция получила запрос от России по ситуации с Навальным
21 сент
Франция, Швеция и ФРГ не отвечают на запрос России по ситуации с Навальным

Читайте также

+16° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
78.09
0.81 91.58
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:29
Глава Нагорного Карабаха прибыл на линию фронта
16:17
Глава МИД Германии назвал условия введения санкций против России
16:07
Зеркало души: люди с каким цветом глаз наиболее склонны к насилию — видео
15:52
Выдумщица Лиза Галкина нашла «чудо» рядом с родительским замком — видео
15:39
Сквер Центральный в подмосковной Коломне переименован в честь адмирала Горшкова
15:28
«Спокойствие, только спокойствие!», или как стресс провоцирует развитие онкологии

Сейчас читают

ТОП-3 знаков зодиака, под которыми рождаются идеальные женщины
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака
Озвучена официальная причина смерти дочери Конкина

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок