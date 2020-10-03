Никаких аистов! Как правильно объяснить ребенку, откуда появляются дети

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Александр Просяник
Эксклюзив 1 170

Педиатр уверена, что говорить ребенку обо всем нужно прямо.

Фото, видео: Depositphotos / vadimphoto1@gmail.com; 5-tv.ru

Каждый родитель в тот или иной период сталкивается с вопросом, как объяснить своему ребенку откуда же все-таки берутся дети. Удовлетворить любопытство малыша кажется довольно трудной задачей, поскольку диалог об этом пролегает через табуированные темы.

Советы по тому, как правильно объяснить все ребенку в беседе с 5-tv.ru дала невролог и врач-педиатр Екатерина Юрьева. По мнению доктора, начинать нужно с самого рождения, а именно тогда, когда родители приучают ребенка к горшку.

«Горшок нужно прятать, потому что если вы ставите его где-то на кухне, то все будут на ребенка смотреть, а он будет голый. Очень важно, чтобы ребенок понимал, что интимные места — они интимные, и никто не должен на них смотреть и их трогать», — рассказала специалист.

При этом, когда ребенок задает вопросы откуда он появился, то отвечать ему, уверена Юрьева, следует прямо, как есть на самом деле и не рассказывать сказки о том, что малыш пришел из капусты, или же его принес аист.

«Если ребенок спрашивает, откуда он появился — (ответ — прим. ред.) из живота. Как происходит? Вы рассказываете, что у папы есть специальный инструмент, например, который дарит маме семя. Потом внутри мамы растет ребенок и появляется на свет. Чем больше ребенок будет вам задавать (вопросов — прим. ред.), тем быстрее вы углубитесь в момент его сексуального развития», — заключила педиатр.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о советах психолога, которые помогут распознать садиста и защититься от него.

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