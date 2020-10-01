Психолог и семейный консультант Станислава Зарудная рассказала, как понять, что перед вами садист и защититься от его нападок.

Слово «садист» в широком смысле обозначает человека, получающего удовольствие от страданий своей жертвы, как физических, так и психологических. Регулярное общение с таким человеком опасно, зачастую оно ведет к психотравме, своеобразному смирению жертвы, что затрудняет или делает невозможным освобождение от тирании.

«Самое главное в садистских наклонностях — стремление к абсолютной власти над другим человеком, получение удовольствия в доминирующей позиции от покорности и неспособности своей жертвы противостоять», — говорит Станислава.

Признаки садистической личности универсальны и применимы к людям любого пола.

Отношения по типу «я тебя перевоспитаю»

В таких отношениях доминантная личность подстраивает жертву под себя, навязывает свое видение мира, обесценивает желания и потребности партнера. Здесь нет места похвале, заботе и внимании к положительным моментам жизни, зато очень много критики.

Игра на чувствах

Очень часто садисты ведут себя, на первый взгляд, как настоящие заступники, окружая свою жертву неусыпным вниманием. Но, защищая от негативных эмоций, причиняемых другими людьми, он также отнимает шанс получить положительные эмоции и дома, и в окружении. Понимание садистом, что он может управлять чувствами другого человека, дает еще большую уверенность в своей доминирующей позиции. Он хочет быть абсолютным источником для всех эмоций.

«Зачастую жертвы воспринимают последнее как проявление заботы, однако это не так. Все это можно представить фразой: "он жесток со мной, но никому не дает меня в обиду"», — отмечает Станислава.

Внимание к недостаткам

Третье проявление садистической личности — это привычка указывать на недостатки и подвергать сомнению достоинства других. Такое давление на болевые точки заставляет жертву занимать слабую позицию, рождает необходимость оправдываться, а значит, находиться на несколько ступеней ниже садиста.

Перекладывание ответственности

В жестокости садиста всегда виновата его жертва или обстоятельства. Он никогда не признает свою неправоту, он бесчувственен и неспособен к эмпатии.

«Презрительное отношение к окружающим и мстительность — часть его сущности. Одним из свидетельств выраженной степени психологического садизма является отказ от других сфер жизни, например, общения с другими людьми или карьеры с целью установления тотального контроля и создания вакуума в жизни своей жертвы. Именно она — власть над другими — является источником наслаждения для садиста, и она же компенсирует невозможность получать удовлетворение от других сфер жизни», — считает эксперт.

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