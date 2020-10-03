Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали всех своих троих детей — видео
Трогательный ролик, на котором маленькие принцы и принцесса задают вопросы знаменитому натуралисту Дэвиду Аттенборо герцог и герцогиня Кембриджские опубликовали в Instagram.
Фото: www.globallookpress / Pool
Кенсингтонский дворец показал всех троих правнуков британской королевы Елизаветы II. На видео, которое размещено в официальном аккаунте герцога и герцогини Кембриджских в Instagram, дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон задают вопросы одному из самых знаменитых в мире натуралистов, создателю документальных сериалов о природе Дэвиду Аттенборо.
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Старший из малышей — семилетний принц Джордж поинтересовался, какое животное, по мнению авторитетного ведущего, может скоро вымереть? Аттенборо в ответ выразил надежду, что такого не случится.
«Потому что есть много вещей, которые мы можем сделать, когда животные в опасности или на грани вымирания. Мы можем защитить их», — пояснил он.
Пятилетняя принцесса Шарлотта призналась, что любит пауков, и спросила, как относится к ним сам Дэвид.
«Я люблю пауков, я так рад, что тебе они тоже нравятся! Я думаю, они потрясающие. Не понимаю, почему многие их боятся», — ответил ей Аттенборо.
А принц Луи, которому два с половиной года исполнится 23 октября, четко и без запинки спросил, каких животных больше всего любит натуралист.
«Я думаю, что больше всего люблю обезьян. Потому что они такие веселые, могут прыгать повсюду», — ответил малышу Аттенборо.
А вот выбрать любимца из числа домашних питомцев между щенком и котенком ведущий смог не сразу. После некоторого раздумья он все-таки выбрал щенка.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о прогулке Елизаветы II в компании Дэвида Аттенборо по саду Букингемского дворца. Тогда королева рассмешила натуралиста, сравнив звук от вертолета со шумом, создаваемым Дональдом Трампом.
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