Кенсингтонский дворец показал всех троих правнуков британской королевы Елизаветы II. На видео, которое размещено в официальном аккаунте герцога и герцогини Кембриджских в Instagram, дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон задают вопросы одному из самых знаменитых в мире натуралистов, создателю документальных сериалов о природе Дэвиду Аттенборо.

Старший из малышей — семилетний принц Джордж поинтересовался, какое животное, по мнению авторитетного ведущего, может скоро вымереть? Аттенборо в ответ выразил надежду, что такого не случится.

«Потому что есть много вещей, которые мы можем сделать, когда животные в опасности или на грани вымирания. Мы можем защитить их», — пояснил он.

Пятилетняя принцесса Шарлотта призналась, что любит пауков, и спросила, как относится к ним сам Дэвид.

«Я люблю пауков, я так рад, что тебе они тоже нравятся! Я думаю, они потрясающие. Не понимаю, почему многие их боятся», — ответил ей Аттенборо.

А принц Луи, которому два с половиной года исполнится 23 октября, четко и без запинки спросил, каких животных больше всего любит натуралист.

«Я думаю, что больше всего люблю обезьян. Потому что они такие веселые, могут прыгать повсюду», — ответил малышу Аттенборо.

А вот выбрать любимца из числа домашних питомцев между щенком и котенком ведущий смог не сразу. После некоторого раздумья он все-таки выбрал щенка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о прогулке Елизаветы II в компании Дэвида Аттенборо по саду Букингемского дворца. Тогда королева рассмешила натуралиста, сравнив звук от вертолета со шумом, создаваемым Дональдом Трампом.