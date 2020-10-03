Айза шокировала поклонников тверком на детском празднике — видео
Бывшая жена рэпера Гуфа устроила сыновьям совместный день рождения, а пользователи припомнили известной инстаблогерше все ее прошлые прегрешения.
Фото, видео: Instagram @aizalovesam
Известная телеведущая, певица и инстаблогер Айза Анохина шокировала подписчиков исполнением тверка на детском празднике. Знаменитость устроила коллективное празднование дня рождения обоим своим сыновьям. Старшему Сами, который родился в браке с Алексеем Долматовым (рэпером Гуфом), в мае исполнилось 10 лет, но торжество пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. А Элвис, отцом которого является Дмитрий Анохин, отметил свое четырехлетие.
В своем аккаунте в Instagram Анохина поделилась кадрами безудержного веселья, шокировав подписчиков коллективным исполнением тверка вместе с детьми. Большинство поклонников Айзы разделили веселье телезвезды и посмеялись над забавными роликами. Но многие сочли поведение взрослых на детском празднике возмутительным.
«Я одна не понимаю эту моду на попотрясничество на полу?»
«Не, я все понимаю, весело. Но это ж детский праздник… Эти телодвижения!»
«Это имитация полового акта».
«Только не раздевайтесь перед детьми!»
«Меня больше смущает мат при детях за кадром», — порицают Анохину пользователи.
Под шквал критики знаменитость попадает не впервые, о чем не преминули напомнить подписчики. Как ранее рассказывал 5-tv.ru, около месяца назад она оказалась в центре скандала, случайно «слив» в сторис Insgagram фотографию своего пикантного места. Спохватившись практически сразу, Айза удалила изображение, объяснив, что хотела отправить интимный кадр возлюбленному, но нажала не ту кнопку. Однако все уже все видели, и теперь припоминают это блогерше при каждом удобном случае.
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