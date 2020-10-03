Известная телеведущая, певица и инстаблогер Айза Анохина шокировала подписчиков исполнением тверка на детском празднике. Знаменитость устроила коллективное празднование дня рождения обоим своим сыновьям. Старшему Сами, который родился в браке с Алексеем Долматовым (рэпером Гуфом), в мае исполнилось 10 лет, но торжество пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. А Элвис, отцом которого является Дмитрий Анохин, отметил свое четырехлетие.

Instagram @aizalovesam

В своем аккаунте в Instagram Анохина поделилась кадрами безудержного веселья, шокировав подписчиков коллективным исполнением тверка вместе с детьми. Большинство поклонников Айзы разделили веселье телезвезды и посмеялись над забавными роликами. Но многие сочли поведение взрослых на детском празднике возмутительным.

«Я одна не понимаю эту моду на попотрясничество на полу?»

«Не, я все понимаю, весело. Но это ж детский праздник… Эти телодвижения!»

«Это имитация полового акта».

«Только не раздевайтесь перед детьми!»

«Меня больше смущает мат при детях за кадром», — порицают Анохину пользователи.

Под шквал критики знаменитость попадает не впервые, о чем не преминули напомнить подписчики. Как ранее рассказывал 5-tv.ru, около месяца назад она оказалась в центре скандала, случайно «слив» в сторис Insgagram фотографию своего пикантного места. Спохватившись практически сразу, Айза удалила изображение, объяснив, что хотела отправить интимный кадр возлюбленному, но нажала не ту кнопку. Однако все уже все видели, и теперь припоминают это блогерше при каждом удобном случае.