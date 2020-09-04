Бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина выложила весьма пикантную фотографию в сторис на своей странице в Instagram. Она уверяет, что случилось это случайно, но мало кто из пользователей верит в такие совпадения.

Рэперша удалила снимок через несколько секунд после публикации, но даже за это время его успел сохранить кто-то из пользователей. Айза якобы планировала выслать фото своему возлюбленному, певцу Олегу Майами.

«Разлучилась с любимым на пару дней. А вообще, подумаешь, все мы люди», — беспечно написала она в ответ на вопросы подписчиков в сторис.

Instagram @aizalovesam; Kp.ru

Анохина сообщила и о том, что чуть не получила сердечный приступ, когда поняла свою оплошность. Но в итоге решила просто посмеяться над собой. Впрочем, в сети убеждены, что это было сделано ради хайпа. Ведь теперь об этом говорят все.

Отвечая на вопросы фанатов, Анохина дала понять, что чужое мнение ее не волнует.

Ранее 5-tv.ru писал, как начался роман между Айзой Анохиной и Олегом Майами.