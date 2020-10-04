Банки сокращают кредитование граждан с «серыми доходами»

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Алина Потёмкина
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Такая политика толкает людей в лапы к «черным кредиторам» и микрофинансовым организациям.

Банки сокращают кредитование граждан с «серыми доходами»

Фото: Depositphotos / valphoto

Российские банки в пандемию сократили кредитование граждан, которые не могут официально подтвердить свои доходы. Об этом «Известиям» рассказала директор департамента финстабильности ЦБ Елизавета Данилова.

По ее словам, из-за кризисной ситуации, к которой привела пандемия, банки предпочитают выбирать клиентов, трудоустроенных официально. Однако точных данных о том, насколько упало кредитование людей с «серой зарплатой», она не предоставила.

ЦБ не запрещает финансовым организациям давать деньги тем, кто работает неофициально, но и не приветствует такую политику. Более того, регулятор выступает за то, чтобы у банков было больше возможностей получить сведения о доходах клиента.

«Уже сейчас банки могут получать информацию из ПФР, а скоро появится доступ и к данным ФНС. Там будет не только информация по налогам, но и более оперативная по страховым взносам. Пропадет необходимость брать 2-НДФЛ у работодателя, чтобы оформить кредит», — пояснила Данилова.

Между тем аналитики отмечают, что сокращение кредитования без подтверждения дохода толкает граждан в ловушки микрофинансовых организаций и «черных кредиторов».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему невыгодно погашать кредит досрочно.

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