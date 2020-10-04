Жесткая посадка Ми-2 в Якутии прошла без пострадавших
За пассажирами вертолета вышлют судно со спасателями на борту.
Фото: www.globallookpress / Nikolay Gyngazov
В результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Якутии никто не пострадал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании «Полярные авиалинии».
«На борту находятся пять пассажиров, пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Для эвакуации пассажиров готовится к вылету другое воздушное судно. На его борту находятся три спасателя и один представитель правоохранительных органов.
Происшествие случилось в нескольких десятках километров от города Среднеколымска. Вертолет, принадлежащий частной компании, совершил жесткую посадку. Причины случившегося выясняются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что истребитель и военно-транспортный самолет столкнулись в США.
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