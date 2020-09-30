Истребитель и военно-транспортный самолет столкнулись в США
ЧП произошло в небе над Калифорнией, когда военные отрабатывали дозаправку в воздухе.
Фото, видео: www.globallookpress / T. T. Parish; 5-tv.ru
В небе над Калифорнией столкнулись истребитель и военно-транспортный самолет. В результате штурмовик пятого поколения разбился, а второй борт совершил жесткую посадку. Сообщается, что пилоты транспортника выжили, но находятся в тяжелом состоянии.
ЧП произошло, когда военные отрабатывали дозаправку в воздухе. F-35 в какой-то момент потерял управление и рухнул на землю — летчик успел катапультировался.
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