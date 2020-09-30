Истребитель и военно-транспортный самолет столкнулись в США

В небе над Калифорнией столкнулись истребитель и военно-транспортный самолет. В результате штурмовик пятого поколения разбился, а второй борт совершил жесткую посадку. Сообщается, что пилоты транспортника выжили, но находятся в тяжелом состоянии.

ЧП произошло, когда военные отрабатывали дозаправку в воздухе. F-35 в какой-то момент потерял управление и рухнул на землю — летчик успел катапультировался.