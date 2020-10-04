Новые взрывы прогремели в непризнанной столице карабахского Степанакерта. Корреспондент МИЦ «Известия», который работает в городе рассказывает о ситуации, которая сейчас происходит там. Журналисту вместе с местными жителями пришлось бежать в подвал, когда вновь прозвучали сирены.

«В настоящий момент прозвучала серия залпов. Люди прячутся здесь в подвалах. Чтобы как-то освещать события, приходится быть ближе», — рассказывает Денис Кулага.

По словам корреспондента, припаркованные машины во всей округе повреждены. Предположительно, целью ударов могла быть вышка связи.

Ранее сообщалось, что Степанакерт вновь подвергся ракетному обстрелу со стороны Азербайджана. По информации корреспондента МИЦ «Известия» упали несколько снарядов. Местные жители с раннего утра прятались в подвалах.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.