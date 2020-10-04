Песня Little Big прозвучит в продолжении «Бората»
Первая часть фильма вышла в 2006 году и наделала немало шума.
Фото: Instagram @littlebigband
Группа Little Big сообщила, что записала песню для саундтрека фильма «Борат-2» с актером Сашей Бароном Коэном в главной роли. О своем очередном прорыве, теперь в мире кино, коллектив написал на официальной странице в соцсети ВКонтакте.
Группа сделала свой кавер на хит группы C+C Music Factory «Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)». Он будет звучать в самом сиквеле «Бората», а уже сейчас его можно услышать в трейлере фильма.
Первый «Борат» с комиком Сашей Бароном Коэном вышел в 2006 году. Тогда это чуть не привело к дипломатическому скандалу. Казахстан был показан там отсталой аграрной страной, а главный герой - журналист — невежественным идиотом. На Западе картина пользовалась успехом — в отличие от стран СНГ.
Премьера сиквела «Бората» состоится 23 октября на Amazon Prime. Во время пандемии многие предпочли перенести показ новых фильмов в онлайн, чтобы получить хоть какую-то прибыль. Как пишет «Экспресс газета», в Казахстане в соцсетях уже призвали бойкотировать фильм, а компанию Amazon обвинили в расизме.
Ранее 5-tv.ru показывал новое откровенное видео от солистки Little Big Софьи Таюрской.
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