Песня Little Big прозвучит в продолжении «Бората»

Группа Little Big сообщила, что записала песню для саундтрека фильма «Борат-2» с актером Сашей Бароном Коэном в главной роли. О своем очередном прорыве, теперь в мире кино, коллектив написал на официальной странице в соцсети ВКонтакте.

Группа сделала свой кавер на хит группы C+C Music Factory «Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)». Он будет звучать в самом сиквеле «Бората», а уже сейчас его можно услышать в трейлере фильма.

Первый «Борат» с комиком Сашей Бароном Коэном вышел в 2006 году. Тогда это чуть не привело к дипломатическому скандалу. Казахстан был показан там отсталой аграрной страной, а главный герой - журналист — невежественным идиотом. На Западе картина пользовалась успехом — в отличие от стран СНГ. Кадр из фильма "Борат"

Премьера сиквела «Бората» состоится 23 октября на Amazon Prime. Во время пандемии многие предпочли перенести показ новых фильмов в онлайн, чтобы получить хоть какую-то прибыль. Как пишет «Экспресс газета», в Казахстане в соцсетях уже призвали бойкотировать фильм, а компанию Amazon обвинили в расизме.

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