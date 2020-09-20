Солистка Little Big добила хейтеров эротичным видео с голой грудью

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Виктория Андреева
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Софья Таюрская нашла неожиданный способ борьбы с назойливыми фолловерами.

Фото, видео: Instagram @sonyatayurskaya

Тема:
Little Big

За последние несколько дней солистка группы Little Big Софья Таюрская  несколько раз подвергалась нападкам хейтеров. Сначала — за «тайный роман» с коллегой Ильей Прусикиным, который якобы из-за нее бросил любимую супругу и маленького ребенка. Сегодня — за «несовершенные» черты лица и фигуру, которая показалась фолловерам не очень совершенной.

Бороться со злопыхателями Таюрская не стала. Она лишь выложила в Instagram пост с просьбой быть более тактичными и не указывать ей, что делать. Подкрепила обращение звезда мега-сексуальным сторис: на зависть хейтерам Софья в одних трусиках прогулялась по дому, демонстрируя удивительно стройную фигуру и пышную грудь.

«Доброе утро!» — гласила подпись к ролику.

Instagram @sonyatayurskaya

Впрочем, тем, кто еще сомневается в безупречности Софьи Таюрской и продолжает говорить о ее «несовершенных» формах, было бы неплохо взглянуть на ее последнюю фотосессию для журнала Maxim или пикантные кадры прямо из ванной комнаты знаменитости, пишет ФАН. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что солистку Little Big Софью Таюрскую заподозрили в злоупотреблении пластическими операциями.

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