Игорь Николаев поправился на самоизоляции — фото
Фотографию с прибавившим в весе бывшим супругом Наташи Королевой опубликовал Дима Билан.
Фото: ТАСС / Терещенко Михаил
Для своих 60 лет Игорь Николаев выглядит свежим и подтянутым, чем удивляет всех своих ровесников.
Дима Билан опубликовал совместное фото с мэтром (второе по счету в галерее) и старшим коллегой в студии «Нового радио». Снимок произвел настоящий фурор.
Все дело в том, что на нем Игорь Николаев сам не похож на себя. Многие поклонники не сразу поняли, кто вообще перед ними.
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Впрочем, внешний вид музыканта легко оправдать. В разгар пандемии Николаев долгое время провел в больнице, а после — на самоизоляции. Хоть и COVID-19 обошел его стороной, но все же ему пришлось проходить лечение от воспаления легких и последующую реабилитацию. Этим набор веса и объясним.
Ранее 5-tv.ru писал, что фанаты нашли сходство между Лизой Галкиной и ее крестным Игорем Николаевым.
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