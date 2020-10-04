Для своих 60 лет Игорь Николаев выглядит свежим и подтянутым, чем удивляет всех своих ровесников.

Дима Билан опубликовал совместное фото с мэтром (второе по счету в галерее) и старшим коллегой в студии «Нового радио». Снимок произвел настоящий фурор.

Все дело в том, что на нем Игорь Николаев сам не похож на себя. Многие поклонники не сразу поняли, кто вообще перед ними.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dima Bilan (@bilanofficial) 3 Окт 2020 в 6:49 PDT

Впрочем, внешний вид музыканта легко оправдать. В разгар пандемии Николаев долгое время провел в больнице, а после — на самоизоляции. Хоть и COVID-19 обошел его стороной, но все же ему пришлось проходить лечение от воспаления легких и последующую реабилитацию. Этим набор веса и объясним.

Ранее 5-tv.ru писал, что фанаты нашли сходство между Лизой Галкиной и ее крестным Игорем Николаевым.