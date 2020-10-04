Фанаты нашли сходство между Лизой Галкиной и ее крестным Игорем Николаевым
Снимок музыканта с его крестницей удивил поклонников знаменитого семейства.
Фото: Instagram @igor_nikolaev_music
Совместное фото Игоря Николаева с дочкой Аллы Пугачевой и Максима Галкина Елизаветой появилось в фан-аккаунте Instagram брата малышки Гарри Галкина. Знаменитый певец — крестный отец детей юмориста и Примадонны.
«Лиза с любимым крестным», — подписан кадр.
Подписчиков удивило почти портретное сходство малышки и артиста. На фото Николаев держит Лизу на руках. Оба улыбаются, глядя в камеру. Их образы делают похожими вьющиеся белокурые волосы.
«Ой, они тут так похожи…»
«А и впрямь похожи — и глазки, и кудряшки!» — восхищались фолловеры.
Не все, правда, одобрили такое сходство. Многие вступились за Примадонну и Галкина, а часть поклонников просто радовалась красивому кадру.
«Хитренькие мамины глазки!!! Красота!»
«Солнышко золотое, Лизонька», — умилялись поклонники.
Похожий кадр с Лизой публиковал ранее и сам артист. Там девочка на год младше, Николаев держит ее на руках.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лиза Галкина нашла «чудо» рядом с родительским замком.
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