Фанаты нашли сходство между Лизой Галкиной и ее крестным Игорем Николаевым

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Алина Потёмкина
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Снимок музыканта с его крестницей удивил поклонников знаменитого семейства.

Фанаты нашли сходство между Лизой Галкиной и ее крестным Игорем Николаевым

Фото: Instagram @igor_nikolaev_music

Совместное фото Игоря Николаева с дочкой Аллы Пугачевой и Максима Галкина Елизаветой появилось в фан-аккаунте Instagram брата малышки Гарри Галкина.  Знаменитый певец — крестный отец детей юмориста и Примадонны.

«Лиза с любимым крестным», — подписан кадр.

Подписчиков удивило почти портретное сходство малышки и артиста. На фото Николаев держит Лизу на руках. Оба улыбаются, глядя в камеру. Их образы делают похожими вьющиеся белокурые волосы.

«Ой, они тут так похожи…»

«А и впрямь похожи — и глазки, и кудряшки!» — восхищались фолловеры.

Не все, правда, одобрили такое сходство. Многие вступились за Примадонну и Галкина, а часть поклонников просто радовалась красивому кадру.

«Хитренькие мамины глазки!!! Красота!»

«Солнышко золотое, Лизонька», — умилялись поклонники.

Похожий кадр с Лизой публиковал ранее и сам артист. Там девочка на год младше, Николаев держит ее на руках. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лиза Галкина нашла «чудо» рядом с родительским замком.

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