Физиогномик: как найти будущего мужа по форме губ?

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Александр Просяник
Эксклюзив 65

Специалист рассказала, с каким набором черт можно вычислить подкаблучника.

Фото, видео: Depositphotos / deagreez1; 5-tv.ru

Физиогномика – это наука, которая изучает черты и выражения лица и помогает разгадать характер и тип личности человека. Пользоваться ей начали еще в древние времена, а в каждой культуре ей придавали свое значение. В беседе с 5-tv.ru физиогномик Елена Мифф рассказала, как с точки зрения этой науки разглядеть своего будущего мужа. По ее словам, девушки очень часто задаются вопросом, как понять по чертам внешности, стоит все-таки связывать свое будущее с этим человеком, или же лучше ждать нового суженного.

Маленький рот

Маленький рот у мужчины прежде всего – показатель неуверенности в себе. Человек на протяжении всей жизни будет замкнут, ему будет тяжело развиваться. Кроме того, его нужно будет постоянно направлять. Такой мужчина не способен за себя постоять именно словесно и никогда не сможет ответить. Например, если его обидели, или оскорбили, то, скорее всего, жена будет все делать за мужчину.

Верхняя губа тоньше нижней

Если все-таки вы ориентированы найти лидера и харизматичного мужчину, чтобы он был реализован по всем фронтам, тогда, скорее всего, верхняя губа у него будет тоньше, чем нижняя.

Правильная форма губ

Мужчина с четкими, правильной формы губами, будет немножко зависеть от женщины как подкаблучник. В то же время он по всем фронтам сможет реализовываться, а также не будет проявлять деспотичный характер.

Полные губы

Полненькими губами чаще всего обладает человек со врожденной сексуальной энергетикой. То есть мужчина, который будет вас любить, боготворить. Часто это романтики и визуалисты.

Длинные и тонкие губы

Как правило, мужчина с длинными и тонкими губами склонен к ораторскому искусству. То есть дома он тоже будет выступать как на трибуне, нужно приготовиться к этому. Такие мужчины не идут на компромисс, а их род деятельности зачастую связан именно с ораторским искусством.

Асимметричные губы

Рот неправильной формы – это не очень хорошо. Скорее всего у мужчины есть определенные жизненные комплексы, а судьба у этого человека будет не такая радужная, как хочется. Немножко скошенный рот с асимметрией на губах говорит о сложном и зачастую скверном характере.

Верхняя губа полнее нижней

Мужчины с более полной верхней губой, чем нижней практически не терпят компромиссов. Эти люди постоянно всем недовольны и провоцируют конфликты. Такие мужчины будут постоянно с кем-то ссориться и ругаться. Они самые явные провокаторы.

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