Зеркало души: люди с каким цветом глаз наиболее склонны к насилию — видео

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Татьяна Меркер
Эксклюзив 602

Психологи и физиономисты сошлись во мнении, что по глазам человека можно увидеть «отпечатки жизни и времени».

Фото, видео: Depositphotos /Subbotina; 5-tv.ru

Специалисты из разных областей таких как: психология, физиогномика, астрология уверены, что глаза человека –это зеркало его души. По глазам можно увидеть определенные «отпечатки» жизни и времени, определить характер человека и его склонности. В частности, представляется возможным даже определить по цвету глаз, склонен ли человек к насилию. Физиогномист Елена Мифф рассказала подробнее об этом в комментарии 5-tv.ru.

Карий цвет глаз

Елена Мифф объяснила, что люди с карими глазами зачастую обладают яркими внешними данными и харизмой. Такие люди ревнивы, экспрессивны, но при этом отходчивы. Они могут быть склонны к вспышкам агрессии и ярости, но отнюдь не садизму и насилию.

Зеленый цвет глаз

Зеленых глаз на планете меньше, чем всех остальных, подчеркнула физиогномист. Люди с этим редким цветом глаз мстительны и злопамятны.

«Если вы обидели этого человека, скорее всего, он вас никогда не простит или простит, но это будет даваться ему очень тяжело — так они устроены генетически», — пояснила Мифф.

Голубой цвет глаз

Голубоглазых людей физиогномист назвала «воинами по жизни», пояснила, что они очень выносливы, энергичны, но не склонны к агрессии и насилию.

Серо-голубые и серо-зеленые глаза

Люди с гибридными цветами глаз находятся в «пограничном» положении, то есть они могут быть склонны к вспышкам агрессии и ярости, но стараются подавлять в себе это негативные эмоции.

Черный цвет глаз

С точки зрения науки, люди с характерным темным цветом глаз более других склонны к агрессии.

«Зарекомендовал себя как самый мощный в области насильственных действий — чисто черный цвет глаз», — выделила Елена Мифф.

Таких людей отличает беспринципность, отсутствие жалости к ближнему и неумение прощать.

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