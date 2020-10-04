«Бандитский Петербург»: пострадавшая от «врача с пистолетом» о произошедшем

Конфликт, который произошел между врачом, продемонстрировавшим пистолет, и женщиной с ребенком в Курортном районе Петербурга 4 октября, набирает обороты.

В беседе с 5-tv.ru Елена рассказала свою версию произошедшего. По ее словам, они приехали в Зеленогорск погулять и остановились у местного магазина. Муж пошел за водой, а женщина с ребенком подошли к фруктовой лавке за арбузом. Там и произошла первая встреча с доктором. Он стоял перед пострадавшей Еленой в очереди и отошел на минуту в машину.

«Мужчина возвращается, встает вплотную со мной и начинает громко разговаривать по телефону. Настолько, что я не слышу ответ продавца о стоимости моей покупки», — рассказывает она.

Примечательно, что анестезиолог говорил по телефону с мамой. Вежливо и корректно, по словам женщины, она попросила мужчину отойти. Однако в ответ услышала исключительно поток брани. Повторная просьба закончилась ударом по уху. А затем счастливая случайность — в этот же момент из магазина выходил супруг Елены, который сразу же бросился на помощь женщине.

Муж замахнулся на врача, но тот увернулся и с криком «мне нужно снять очки» убежал к своей машине. На этом пострадавшая решила, что конфликт исчерпал себя, но не тут-то было.

Семья начала спокойно собирать покупки, но на встречу им уже шел доктор с пистолетом. Он начал угрожать тем, что прострелит ногу супругу, который загородил свою семью. Муж Елены начал снимать все происходящее. В ответ анестезиолог стал отворачиваться и прятать оружие, однако угрозы все же никуда не делись. Тогда и прозвучала уже известная многим фраза «Это не пукалка, от нее люди умирают».

«В стрессе и шоке мы едем домой. Понимаем, что такое нельзя оставить. Я пишу заявление в полицию, сегодня мы составили протокол. В 40-й больнице Сестрорецка мне поставили диагноз черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, а также удар мягких тканей… Это какой-то бандитский Петербург. Я до сих пор в шоке. В шоке все мои знакомые и я не знаю, что еще сказать», — рассказала Елена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у врача абсолютно другая версия произошедшего. По его словам, пострадавшим из этой истории вышел он. Так, его якобы несколько раз ударил приятель обидчицы. Отметим, что во всем должна разобраться полиция, которая уже начала проверку по факту произошедшего.