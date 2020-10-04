«Это не пукалка»: врач в Петербурге угрожал пистолетом женщине с ребенком

Широкий общественный резонанс получила история, которая произошла в Курортном районе Северной столицы в Зеленограде. По данным 78.ru, все началось с того, что женщина сделала замечание мужчине, который громко разговаривал в магазине, расположенной на Вокзальной улице.

Мужчина ответил нецензурной бранью, пишет издание. А когда она повторила просьбу якобы ударил ее кулаком по лицу. Очевидцы заступились за женщину, которая была ко всему прочему с ребенком.

Тогда мужчина, по словам очевидцев, достал из автомобиля пистолет и стал угрожать женщине.

«Это не пукалка, от нее люди умирают», — заявил он.

Уже известно, что женщина написала заявление в полицию.

Предположительно дебоширом оказался врач анестезиолог-реаниматолог клинической больницы № 26 Владимир Брацлавский. Однако, по его словам, все было не так. Он не нападал на женщину, а наоборот оказался жертвой конфликта. Якобы приятель его обидчицы нанёс ему несколько ударов. Мужчина, по его словам, поспешил уйти, опасаясь за свою жизнь.

Обстоятельства этой запутанной истории устанавливаются. Полиция уже начала проверку по факту произошедшего.