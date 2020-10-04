Эксперт предсказал рекордное подорожание доллара

Введение повторного режима самоизоляции вместе с негативным развитием других событий может вернуть курс доллара на уровень 2016 года – 80-85 рублей. Такой прогноз сделал главный аналитик «ТелеТрейда» Марк Гойхман в интервью «Российской газете».

По его словам, «дополнительный негатив» проявляется в военных действиях в непризнанном Нагорном Карабахе, а также в усилении санкционной риторики.

«Рубль зависит во многом от текущих настроений "бегства от рисков" финансовых рынков, что связано сейчас с развитием второй волны пандемии в мире», – сказал он.

Гойхман напомнил, что неприятной неожиданностью стало заражение Дональда Трампа коронавирусом. Этот фактор может и на следующей неделе поддерживать спрос на доллар как на защитный актив из-за неопределенности ситуации. Однако стремительный рост валюты может сдержать решение Центробанка о дополнительной ее продаже в октябре на 2,9 миллиарда рублей в день.

По мнению специалиста, до конца года динамика рубля будет во многом зависеть от степени развития пандемии, а также мер противодействия ей мира и России. При этом возвращение режима самоизоляции, по его мнению, может привести к пессимистическому сценарию. В случае же благоприятного развития событий не исключается и укрепление доллара к 72-75 рублям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в конце сентября евро превысил 92 рубля впервые с 2016 года.