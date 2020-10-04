Назван «самый опасный предмет» при пандемии COVID-19

Терапевт Лариса Алексеева заявила, что самым опасным предметом во время пандемии коронавируса является обычная медицинская маска, которая используется неправильно. В интервью «Вечерней Москве» она заявила, что на самом деле халатное применение средства индивидуальной защиты может привести к плачевным последствиям.

По ее словам, маску, согласно предписанию Роспотребнадзора, носить нужно не более двух часов. После ее следует аккуратно снять, не касаясь лица, а затем утилизировать в герметичном пакете.

«У нас есть очень много людей, как я их называю, неэффективных носителей масок, которые используют одни и те же повязки по 10–15 дней, а то и дольше. Когда таким людям становится неудобно, они просто всей ладонью хватают эту маску, сворачивают, убирают в карман. Потом теми же руками трогают лицо. Потом ту же маску снова надевают, несут домой, где вирусу в тепле и влаге еще комфортнее», – рассказала врач.

Алексеева подчеркнула, что, находясь дома, также следует внимательно относиться к вирусу. Например, мыть продукты в упаковке, обрабатывать все пакеты антисептиком, а также не забывать следить за одеждой и обувью. На них также можно принести вирус домой.

Помимо этого, врач посоветовала не забывать и о простых бытовых антисептиках – мыле и спирте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой стороной надевать защитную маску.