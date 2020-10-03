Представитель общественного совета при Минздраве РФ Эрик Бровко в интервью радио Sputnik рассказал, какой стороной надевать защитную маску в условиях распространения коронавируса. Специалист подчеркнул, что наличие у россиянина любого средства защиты лучше, чем его отсутствие. Самое главное, не использовать одну маску на протяжении длительного времени.

«Если мы говорим об обычной классической медицинской маске, то ее надо носить согласно инструкции, независимо от ее цвета. Сторону, которая стерильная, прикладываем к лицу, а внешняя сторона должна смотреть наружу. Обычно это достаточно понятно, исходя из общего вида маски», — сказал Эрик Бровко.

В защитных целях россияне могут надевать медицинские, тканевые маски, а также изготовленные собственноручно. Многоразовые средства необходимо регулярно подвергать стирке. В перерывах между использованием маску рекомендуется убирать в отдельный карман одежды или помещать в специальный пакет.

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