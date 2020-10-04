Водитель Kia Rio жестоко избил пассажирку в Петербурге — видео

|
Александр Просяник
182

Их разнимал проезжавший мимо водитель.

Фото, видео: TASS / YAY, 5-tv.ru

На Малом проспекте Васильевского острова в Петербурге на камеры видеонаблюдения попала ожесточенная драка между водителем белой Kia Rio и пассажиркой. Запись инцидента оказалась в распоряжении 5-tv.ru.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что из стоящей на обочине машины внезапно выходит водитель и направляется к правой задней пассажирской двери. Открыв ее, мужчина в прямом смысле начинает «вышвыривать» блондинку из салона, напрочь забыв о какой-либо этике.

Так, жестокий машинист валит ее на тротуар и настойчиво пытается что-то объяснить, не забывая применять грубую физическую силу. Пострадавшая женщина обратилась к водителю проезжавшей мимо иномарки, который пытался как-то урегулировать конфликт, однако безуспешно. Водитель Kia успел пару раз ударить блондинку кулаком по лицу, а также несколько раз ногами. При этом стоит отметить, что несмотря на серьезные удары, каждый раз пассажирка проявляла силу воли и поднималась задирать водителя не только словесно, но и физически.

Ранее 5-tv.ru писал, что полиция Петербурга задержала врача с пистолетом в Зеленогорске, который угрожал женщине с ребенком. Пострадавшая сняла побои, а правоохранители возбудили против доктора уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство) и изъяли травматическое оружие.

Читайте также

+11° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
78.09
0.81 91.58
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:56
Видео задержания подозреваемого в зверском убийстве женщины в Москве
22:50
«Хороша парочка»: Настя Задорожная вышла замуж — фото
22:32
Армения сообщила о задержании подозреваемых в шпионаже иностранцев
22:31
Путин призвал не откладывать в долгий ящик работу по нацпроектам — видео
22:20
«Маньяк!» — Дочь Конкина жаловалась подруге не проблемы с психикой у ее парня
22:11
«Удивительное совпадение!» — юзеры заметили сходство Алсу и Жанны Фриске

Сейчас читают

Разлучница: ТОП-4 знаков зодиака женщин, разбивающих чужие браки
«Зачем умерла София?» — Лена Миро осудила дочь Конкина за эгоизм
Наташа Королева на гастролях нашла замену Тарзану — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок