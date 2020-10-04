На Малом проспекте Васильевского острова в Петербурге на камеры видеонаблюдения попала ожесточенная драка между водителем белой Kia Rio и пассажиркой. Запись инцидента оказалась в распоряжении 5-tv.ru.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что из стоящей на обочине машины внезапно выходит водитель и направляется к правой задней пассажирской двери. Открыв ее, мужчина в прямом смысле начинает «вышвыривать» блондинку из салона, напрочь забыв о какой-либо этике.

Так, жестокий машинист валит ее на тротуар и настойчиво пытается что-то объяснить, не забывая применять грубую физическую силу. Пострадавшая женщина обратилась к водителю проезжавшей мимо иномарки, который пытался как-то урегулировать конфликт, однако безуспешно. Водитель Kia успел пару раз ударить блондинку кулаком по лицу, а также несколько раз ногами. При этом стоит отметить, что несмотря на серьезные удары, каждый раз пассажирка проявляла силу воли и поднималась задирать водителя не только словесно, но и физически.

Ранее 5-tv.ru писал, что полиция Петербурга задержала врача с пистолетом в Зеленогорске, который угрожал женщине с ребенком. Пострадавшая сняла побои, а правоохранители возбудили против доктора уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство) и изъяли травматическое оружие.