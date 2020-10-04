Полиция Петербурга задержала врача с пистолетом в Зеленогорске

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Александр Просяник
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Мужчина угрожал оружием женщине, а также ударил ее по уху, в результате чего она получила сотрясение мозга.

Фото, видео: URA.RU/TASS / Анна Майорова, 5-tv.ru

Петербургские правоохранители задержали мужчину, который подозревается в хулиганских действиях во время конфликта с женщиной в Зеленогорске. Заявление после произошедшего инцидента в полицию подала женщина, произошедшее уже смогло снискать должный резонанс.

Как сообщили 5-tv.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, конфликт произошел между врачом и женщиной на улице Вокзальной в Зеленогорске. Со слов пострадавшей мужчина нанес ей телесные повреждения и начал угрожать предметом, похожим на пистолет. После этого он скрылся с места происшествия на автомобиле Range Rover черного цвета.

По факту произошедшего 4 октября было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Сейчас доктор задержан как подозреваемый, он уже опрошен. При нем был обнаружен и изъят тот самый травматический пистолет. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.  

Ранее 5-tv.ru писал, что анестезиолог-реаниматолог Владимир Брацлавский озвучил свою версию конфликта с женщиной и ребенком в Зеленогорске, когда он продемонстрировал оппонентам пистолет. По его мнению, женщину мог избить ее муж, или любовник.

В свою очередь, пострадавшая Елена рассказала 5-tv.ru как все было на самом деле с ее точки зрения. Так, врач на Range Rover ударил ее по уху после двух замечаний. При этом, как установили травматологи, у нее диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и удар мягких тканей. После того как за нее вступился муж и пошел в ход пистолет. Съемка происходящего на видео и заставила доктора покинуть место происшестия.

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