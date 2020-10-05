Видео с места массового ДТП в Воронеже, где двое погибли

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Карина Бернтгольц
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Семь автомобилей столкнулись на Московском проспекте.

Фото, видео: ВКонтакте @vrndtp

В социальных сетях опубликовано видео с места массового ДТП в Воронеже, которое унесло жизни двух человек. Как сообщила ТАСС замначальника пресс-службы УМВД по региону Елена Подтынных, на Московском проспекте столкнулись семь автомобилей.

Видео с места массового ДТП в Воронеже, где двое погибли

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Пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области

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Пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области

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Пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области

В результате жестко аварии водитель одной из иномарок скончалась на месте, пассажирка машины позже умерла в больнице. Еще три человека, среди которых один пешеход, получили травмы. В настоящий момент полицией устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

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