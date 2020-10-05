Видео: Тело искалеченной женщины увезли с места убийства в Москве
Подозреваемого в жестокой расправе ранее задержали правоохранители.
Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян, 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры, на которых видно, как тело зверски убитой женщины на юго-востоке Москвы выносят из дома и погружают в машину. Накануне в одной из квартир на улице Зарайская правоохранители нашли жительницу столицы мертвой. На ее теле были обнаружены множественные ранения в области головы и шеи.
По версии следствия, напасть на женщину мог знакомый мужчина. В настоящий момент он задержан. 5-tv.ru публиковал кадры, на которых полицейские сажают мужчину в служебный автомобиль.
Следователи продолжают выяснять все обстоятельства трагедии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося.
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