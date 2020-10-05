Власти Камчатки озвучили три версии загрязнения воды у берегов полуострова

Загрязнение акватории Тихого океана у берегов Камчатки могло произойти по трем причинам: в связи с деятельностью человека, природными воздействиями и последствиями сейсмической активности. Об этом рассказал губернатор края Владимир Солодов.

По его словам, в случае техногенного загрязнения мог произойти разлив токсичных веществ. Каких именно — установится экспертиза. Пробы воды и песка уже отправлены на анализ.

«Прорабатывается версия, что это может быть связано с природными явлениями. С поведением, так скажем, водорослей, которые во время шторма вынесло на береговую линию. Также прорабатывается версия и сейсмической активности, связанной с вулканическими проявлениями», — цитирует главу региона ТАСС.

Солодов отметил, что пока говорить о конкретной причине преждевременно. Подробности станут известны после результатов проб.

Тем временем на Халактырском пляже, где ранее обнаружилось загрязнение воды, развернут мобильный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), добавляет Интерфакс. Такое предложение выдвинул губернатор на оперативном совещании краевого правительства. В ФАП будут оказывать медицинскую помощь и проводить профилактический осмотр.

О загрязнении вод Тихого океана в районе Халактырского пляжа на Камчатке стало известно 2 октября. Как писал 5-tv.ru, первыми тревогу забили серферы — после контакта с водой у них опухали глаза, а на коже оставалось раздражение. Пробы воды выявили превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенола — в два. В результате загрязнения массово погибли морские животные — морские звезды, ежи, рыбы, крабы и осьминоги начали выбрасываться на берег. По факту происшествия проводится проверка Следственным комитетом, а глава региона лично объезжает все пляжи, где были обнаружены последствия загрязнения.

Ранее 5-tv.ru писал о вероятной причине гибели животных на Камчатке.