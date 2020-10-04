Названа вероятная причина гибели морских животных на Камчатке

Наиболее вероятной причиной массовой гибели морских обитателей на Камчатке названо сильное загрязнение окружающей среды. Как пояснили специалисты Камчатгидрометцентра, ранее высказанное предположение о том, что это произошло исключительно из-за шторма не соответствует действительности.

«Вероятней всего это произошло по стечению обстоятельств: произошло загрязнение, потом штормовой ветер поднял все в сторону берега. Если бы шторма не случилось, морских животных не выбросило бы на берег, они бы стали разлагаться в толще воды. В то же время те животные, которых выбросило на берег, не могли погибнуть из-за шторма», — цитирует начальника организации Веру Полякову РИА Новости.

Вместе с тем эксперт отметила, что в период с 28 по 29 сентября вышеупомянутый регион действительно находился в зоне действия сильного циклона. Так, в акватории Авачинской бухты и ближайших районах скорость ветра достигала 25 метров в секунду.

Проблемами экологии в Камчатском крае заинтересовались и в Генеральной прокуратуре РФ. Официальный представитель ведомства Андрей Иванов в беседе с 5-tv.ru рассказал о ходе проверки по факту загрязнения вод в районе Халактырского пляжа.

По словам Иванова, Генпрокуратура РФ держит на постоянном контроле ход и результаты проверочных мероприятий, организованных прокуратурой Камчатского края.

«В связи с дополнительной информацией о выявлении загрязненных участков территория проверки расширена: проверочные мероприятия проводятся в бухтах Бабья, Большая и Малая лагерные. К работе по исследованию отобранных проб и образцов специалисты уполномоченных органов», — заявил представитель Генпрокуратуры.

Вместе с тем он отметил, что к месту ЧП уже выехал исполняющий обязанности Камчатского межрайонного природоохранного прокурора Сергей Подопригора. По результатам проверок будет дана правовая оценка соблюдению природоохранного законодательства и законодательства об охране вод. В случае явных нарушений виновные будут выявлены и понесут заслуженное наказание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в месте массовой гибели морских животных на Камчатке уровень содержания фенола в воде был превышен в два раза, других нефтепродуктов — в 3,6 раза.