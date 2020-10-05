Названы российские города с самыми высокими зарплатами

Эксперты назвали города России с самыми высокими и низкими зарплатами. Исследование на основе данных Росстата провело РИА Новости. Для этого инициаторы взяли 100 крупных городов страны и сравнили среднее жалование в каждом из них со стандартным потребительским набором на одного человека, проживающего в квартире на 28 квадратных метров. Набор включает 109 товаров и услуг: продукты питания, одежда, промтовары, мебель, электротехника, расходы на транспорт и отдых, коммунальные, телекоммуникационные, юридические и финансовые услуги.

Исходя из полученных данных, наиболее высокий заработной платы среди городов России наблюдается в Москве, Южно-Сахалинске и Салехарде. Средняя зарплата за вычетом налога в столице — 103 тысячи рублей, а в Южно-Сахалинске и Салехарде — 95 тысяч. Помимо них в пятерку лидеров попали Сургут — 77 тысяч — и Ханты-Мансийск с показателем 75 тысяч.

Самое низкое соотношение зарплат и стандартного набора товаров и услуг приходится на Шахты, Ростовская область. Как показало исследование, в этом городе средней зарплаты в 28 тысяч рублей хватает чуть более чем на один стандартный набор товаров и услуг. Низкая покупательная способность также наблюдается в Махачкале, Элисте и Иваново. Наименьшие показатели по уровню зарплат отмечаются в городах Северо-Кавказских республик.

В Петербурге на среднюю зарплату можно охватить почти три потребительских набора, что соответствует восьмому месту в рейтинге. Цены в Северной столице примерно в полтора раза меньше, чем в Москве.

Хорошие результаты по соотношению средних зарплат и потребительского набора среди крупнейших мегаполисов в Красноярске, Екатеринбурге, Уфе и Казани — примерно 2,5 потребительского набора. Среди отстающих городов-миллионников — Самара и Волгоград с соотношением в два набора.

Самая низкая стоимость стандартного набора товаров и услуг оказалась в Саранске, а самая высокая — в Петропавловске-Камчатском.

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