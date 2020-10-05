Креативный редактор блога «Будь с мужиком» Владимир Баранов рассказал, какие ошибки женщины могут помешать ей сделать своего избранника счастливым. Профессиональный коуч и эксперт по мужскому миру объяснил для 5-tv.ru, какую линию поведения стоит выбирать женщинам, настроенным на долгий брак.

Не пилить!

Владимир Баранов настаивает, что желание «капать на мозги» своему возлюбленному ни к чему хорошему не приведет.

«Самое главное, что может сделать женщина — это не пилить. — заметил он. — Это уже много лет не работает. Мы, мужчины, уже давно адаптировались, для нас это не более чем белый шум».

Лучше будет просто забыть про постоянное высказывание претензий своему мужу или жениху. Вместо этого эксперт посоветовал разобраться в модели поведения своих родителей. Именно с них девушки берут пример при поисках партнера. Мужчину выбирают похожим на отца, а вот ведут себя с ним так, как делала мама.

Не пускать на свою территорию

Сегодня многие женщины допускают одну и ту же ошибку. Вместо того чтобы возложить ответственность за совместное проживание на мужчину, они просто принимают его у себя. В итоге это может свести на нет его желание работать на благо семьи.

«Так или иначе — это его печаль, — считает Баранов. — Если у него выросла „женилка“, как говорят в народе, то пусть решает. Иначе вы произведете ментально деформирование этого мужчины».

Не поднимать ряд тем

Баранов считает, что мнение женщины имеет значение. Но выражать его надо еще на моменте отбора потенциального партнера. А когда она уже в отношениях, спорить с ним по трем пунктам просто недопустимо: где жить, за кого голосовать и в какого Бога верить. Если какой-то из этих пунктов изначально не устраивает женщину, это сохранится и в будущем.

«Если вы хотите, чтобы у вас был семейный баланс, то по этим решениям вы должны быть солидарны со своим мужчиной, — уверен эксперт. — Иначе вы нанесете ему прямое оскорбление».

Помнить о сексуальной совместимости

Женщина должна попадать в «сексуальный якорь» своего избранника. Другими словами, пара должна быть совместима не только ментально, но и физически. Если мужчина не устраивает ее в постели, то беды в будущем не избежать.

«Если вы сексуально несовместимы, есть смысл смотреть другого кандидата в мужья и не мучить друг друга», — убежден Баранов.

Не откликаться на жалобы

Мужчины не каменные, им тоже иногда свойственно ныть, просить свою избранницу пожалеть его, рассказывать о неудачах. Но мужчинам с детства внушают, как важно быть победителями. Поэтому такое проявление слабости перед любимой может обернуться не особым доверием между ними, а разладом.

«Не слушать жалобы и нытье! Как бы мужчины ни хотели показать, что им нужно проплакаться, с особой нежностью они вспоминают те моменты, когда их жалобы и нытье не слушают», — раскрыл мужской секрет коуч.

Счастье — понятие условное. И начинать нужно с себя. А при выборе будущего мужа не забывать о вышеперечисленных советах.

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