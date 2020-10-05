Песков прокомментировал ситуацию с загрязнением вод на Камчатке

В Кремле не проводят параллель между ЧП в Норильске, где случился разлив нефти в июне, и ситуацией с гибелью морских животных на Камчатке. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представители прессы задали соответствующий вопрос, напомнив, что в Норильске местные власти долго отрицали проблему и перекладывали друг на друга ответственность.

«Нет, не проводим (параллелей с ЧП в Норильске — Прим. ред.). Потому что все региональные и федеральные министерства и ведомства занимаются этой темой», — сказал Песков.

Он также напомнил, что министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин держит ситуацию на контроле и находится на связи с регионом. Кроме того, во второй половине дня глава профильного ведомства намерен рассказать журналистам последние данные по происшествию и сообщить первые выводы.

На пляжах Камчатки местные серферы обнаружили загрязнение вод Тихого океана. Они пожаловались властям региона, рассказав, что после купания у них опухали глаза, а также появлялось раздражение на коже. Позже на берегу стали находить выбросившихся из воды морских животных — морские звезды, ежи, рыбы, крабы и осьминоги пытались так спастись из отравленной воды.

Пробы воды выявили превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенола — в два. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов занялся расследованием ситуации лично и посетил все пляжи, на которых была обнаружена проблема. Позже, как писал 5-tv.ru, расследование экологической катастрофы было передано в центральный СК.