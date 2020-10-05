Расследованием экологической катастрофы на Камчатке займется центральный СК
Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал оперативно и тщательно изучить все обстоятельства произошедшего.
Фото: ТАСС / Стрельченко Анна
Расследованием экологической катастрофы на Камчатке займется центральный аппарат Следственного комитета РФ. Как отметила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, материалы проверки фактов загрязнения воды и массовой гибели животных в акватории Тихого океана уже переданы московским следователям.
«По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина материалы доследственной проверки, организованной региональными следователями по информации о массовой гибели морских животных в акватории Тихого океана, в целях наиболее полного и объективного установления всех обстоятельств переданы в производство следователей центрального аппарата ведомства», — сообщила Светлана Петренко.
Представитель СК РФ добавила, что в настоящее время на месте ЧП продолжают работу криминалисты регионального ведомства. Эксперты уже взяли пробы морской воды, воздуха и песка для лабораторных исследований.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал оперативно и тщательно изучить все обстоятельства произошедшего и привлечь к ответственности виновных.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем вызвана экологическая катастрофа на Камчатке.
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