Расследованием экологической катастрофы на Камчатке займется центральный СК

Расследованием экологической катастрофы на Камчатке займется центральный аппарат Следственного комитета РФ. Как отметила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, материалы проверки фактов загрязнения воды и массовой гибели животных в акватории Тихого океана уже переданы московским следователям.

«По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина материалы доследственной проверки, организованной региональными следователями по информации о массовой гибели морских животных в акватории Тихого океана, в целях наиболее полного и объективного установления всех обстоятельств переданы в производство следователей центрального аппарата ведомства», — сообщила Светлана Петренко.

Представитель СК РФ добавила, что в настоящее время на месте ЧП продолжают работу криминалисты регионального ведомства. Эксперты уже взяли пробы морской воды, воздуха и песка для лабораторных исследований.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал оперативно и тщательно изучить все обстоятельства произошедшего и привлечь к ответственности виновных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем вызвана экологическая катастрофа на Камчатке.