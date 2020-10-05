Расследованием экологической катастрофы на Камчатке займется центральный СК

|
Василий Заика
93

Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал оперативно и тщательно изучить все обстоятельства произошедшего.

Расследованием экологической катастрофы на Камчатке займется центральный СК

Фото: ТАСС / Стрельченко Анна

Расследованием экологической катастрофы на Камчатке займется центральный аппарат Следственного комитета РФ. Как отметила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, материалы проверки фактов загрязнения воды и массовой гибели животных в акватории Тихого океана уже переданы московским следователям.

«По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина материалы доследственной проверки, организованной региональными следователями по информации о массовой гибели морских животных в акватории Тихого океана, в целях наиболее полного и объективного установления всех обстоятельств переданы в производство следователей центрального аппарата ведомства», — сообщила Светлана Петренко.

Представитель СК РФ добавила, что в настоящее время на месте ЧП продолжают работу криминалисты регионального ведомства. Эксперты уже взяли пробы морской воды, воздуха и песка для лабораторных исследований.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал оперативно и тщательно изучить все обстоятельства произошедшего и привлечь к ответственности виновных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем вызвана экологическая катастрофа на Камчатке.

Читайте также

+11° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
78.09
0.81 91.58
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:22
«Не могу поверить»: Виктория Дайнеко поздравила дочь с пятилетием
12:06
В Минобороны Армении сообщили об обстреле Степанакерта системами залпового огня
11:43
Застрелившего белого медведя браконьера разыскивают в Якутии
11:16
Расследованием экологической катастрофы на Камчатке займется центральный СК
11:09
«Это театр»: Тодоренко отреагировала на поцелуй супруга с Еленой Ильиных
10:57
Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя

Сейчас читают

ТОП-7 способов распознать женатого мужчину без кольца на пальце
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 октября, для всех знаков зодиака
Адвокат: бойфренд Конкиной просил не расследовать ее убийство

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок