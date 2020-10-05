Смотритель цирка в Москве умер после нападения медведя

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Алина Потёмкина
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ЧП произошло в цирке на проспекте Вернадского.

Смотритель цирка в Москве умер после нападения медведя

Фото: ТАСС / TATYANA ZENKOVICH

Медведь напал на сотрудника Большого Московского цирка на проспекте Вернадского, когда тот зашел в вольер, пишет ТАСС со ссылкой на свои источники.

По предварительным данным, смотритель зашел в вольер к зверю без сопровождения дрессировщика. Согласно данным 5-tv.ru, в результате нападения мужчина получил серьезную травму головы. Его экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимацию 64-й больницы, за его жизнь боролись медики, но их старания не увенчались успехом, он умер, не приходя в сознание.

«Травмы, полученные в результате нападения медведя, оказались слишком серьезными», — заявил источник агентства.

Согласно данным 5-tv.ru, пострадавший мужчина был доставлен

Ранее 5-tv.ru сообщал о нападении рыси на дрессировщика в цирке в Южной Осетии. Момент происшествия попал на видео.

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