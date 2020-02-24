Нападение рыси на дрессировщика попало на видео

В гастролирующем по Южной Осетии цирке произошло нападение рыси на дрессировщика. Инцидент попал на видео, его опубликовало издание Sputnik Осетия.

На кадрах видно, как дрессировщик тянет животное за поводок, чтобы увести с манежа. Рысь сопротивляется, но не выдерживает и падает с тумбы, на которой стояла до этого. Тогда животное бросается на дрессировщика и наносит ему несколько ударов лапами по голове. В конце концов, циркач уводит рысь за кулисы под испуганные крики зрителей.

«В зале, судя по шуму и крикам детей, началась паника. Зрителей также возмутил тот факт, что сцена никак не была огорожена во время представления, и могли пострадать люди», — отметили авторы видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sputnik_Ossetia (@sputnik_ossetia) 23 Фев 2020 в 7:39 PST

Пользователи соцсети также возмутились жестоким обращением с животным, а некоторые призвали запретить дрессуру в цирках.

«Запретили бы уже это насилие над животными!!!!!»;

«Правильно сделала!!! В замкнутом пространстве дрессировщики избивают животных, а в открытом помещении, животное мстит обидчику»;

«Самого его бы так привязать веревкой!» — писали возмущенные пользователи.

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