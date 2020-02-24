Нападение рыси на дрессировщика попало на видео
Инцидент произошел в Южной Осетии. Стиль дрессуры артиста возмутил пользователей соцсетей.
Фото: www.globallookpress.com /Tatiana Morozova
В гастролирующем по Южной Осетии цирке произошло нападение рыси на дрессировщика. Инцидент попал на видео, его опубликовало издание Sputnik Осетия.
На кадрах видно, как дрессировщик тянет животное за поводок, чтобы увести с манежа. Рысь сопротивляется, но не выдерживает и падает с тумбы, на которой стояла до этого. Тогда животное бросается на дрессировщика и наносит ему несколько ударов лапами по голове. В конце концов, циркач уводит рысь за кулисы под испуганные крики зрителей.
«В зале, судя по шуму и крикам детей, началась паника. Зрителей также возмутил тот факт, что сцена никак не была огорожена во время представления, и могли пострадать люди», — отметили авторы видео.
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Пользователи соцсети также возмутились жестоким обращением с животным, а некоторые призвали запретить дрессуру в цирках.
«Запретили бы уже это насилие над животными!!!!!»;
«Правильно сделала!!! В замкнутом пространстве дрессировщики избивают животных, а в открытом помещении, животное мстит обидчику»;
«Самого его бы так привязать веревкой!» — писали возмущенные пользователи.
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