«Смотрите, не истончаются ли линии»: какие изменения почерка должны вызвать тревогу?

Почерк человека также индивидуален, как и его отпечатки пальцев. А главное, он отражает все изменения в жизни и характере человека как в долгосрочной перспективе, так в данную минуту. Графологи научились определять, о чем свидетельствует наклон и ширина букв, а также нажим и толщина линий. Руководитель проекта «Графология для HR» Анна Самойленко объяснила, как научиться по изменениям почерка лучше понимать свое сознание, настроение и самочувствие.

Ситуативные изменения

Графолог, говоря об изменениях в почерке, ввела понятие «ситуативные». Она объяснила, что такие изменения отвечают за эмоциональное состояние человека. Например, когда он нервничает, почерк становится более резким и беспорядочным. Когда расслаблен, линии напротив становятся более мягким и гармоничным.

Нажим

Сила нажима на ручку или карандаш говорит о физическом состоянии человека, по этому критерию можно заметить «истощение» организма.

«Если нажим становится слабее, и линии становятся менее заметными — это значит, что вы устали», — пояснила Самойленко.

Она отметила, что, если линии становятся едва заметными, срочно нужно пересмотреть свой режим сна и отдыха, а также позволить себе больше отдыхать.

«Если с возрастом нажим становится тоньше, это значит работоспособность падает и энергии недостаточно. Сравнивайте нажим в почерках с разницей в один год, смотрите, не истончаются ли линии», — посоветовала графолог.

Угловатость почерка

Этот критерий говорит об упрямстве или дипломатичности человека. Графолог отнесла его к «долгосрочным», объяснив, что в более юном возрасте люди могут выводить буквы более плавно и мягко, чем в зрелом, и наоборот.

«Углы отвечают за упрямство, то есть углы — это твердость в почерке. Мягкие линии — это дипломатичность, умение подстроиться под ситуацию. Если человеку приходится проявлять бойцовские качества характера, то в его почерке появляются углы», — резюмировала специалист.

Читабельность (понятность)

Критерий читабельности говорит о коммуникативных способностях личности, о том, на сколько человек открыт к общению с миром и желает быть ему «понятным». Почерк человека в течение жизни может стать менее понятным окружающим. Это говорит о том, что его владельца перестает заботить чужое мнение, он становится самодостаточным.

«Если читабельность в почерке улучшилась — это значит, что вы улучшили свои коммуникативные навыки с точки зрения „слышать и слушать“ других людей», — отметила Анна Самойленко.

Волнистость линий

Волнистость линий отражает эмоции человека. Сильная волна в почерке свидетельствует о том, что вы стали более явно проявлять перед другими людьми свои чувства. Возможно, стали более агрессивны или эксцентричны.

Когда почерк становится более аккуратным, это говорит, что его обладатель стал спокойнее, рассудительнее, сдержаннее и мудрее.

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