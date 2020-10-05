Как танцует, так и спит: ТОП-5 признаков, что мужчина окажется хорош в постели

Бытует мнение, что показатель темперамента мужчины в сексе можно определить по длине пальцев, размеру стопы или носа, но это совершенно ложно. Об уровне «умений» представителя сильного пола можно судить по его манере говорить, двигаться и даже вести машину. Сексолог и тренер центра сексуального образования Антон Орлов выделил пять основных признаков, по которым можно еще до близости понять, что партнер сможет вас удовлетворить.

Владение собственным телом

Антон Орлов советует посмотреть, как мужчина двигается, жестикулирует, возможно, танцует. Чем лучше и увереннее парень будет контролировать свое тело и «пользоваться им», тем выше вероятность, что он сможет удивить вас в интимной жизни.

«Посмотрите, как он взаимодействует со своим телом: плавные движения либо резкие, неконтролируемые — это будет первым показателем», — отметил психолог.

Тактильное общение

Следует уловить, как часто потенциальный партнер старается к вам прикоснуться, обнять или взять за руку. Важно понять, нравится ли ему это, а главное — нравится ли вам.

«Если вам некомфортны его прикосновения, не хочется, чтобы он вас трогал, не нравится, как он это делает и в какие моменты, то и в постели с ним скорее всего будет некомфортно», — подчеркнул специалист.

Растительность на теле

Сексолог советует обратить внимание на растительность на теле мужчины и ее обилие. Он подчеркивает, что волосы на руках, груди, лице — это показатель уровня тестостерона. Этот гормон отвечает за либидо, эрекцию и сексуальную энергию мужчины в целом.

Занятия спортом

Психолог советует также выяснить, занимается ли мужчина спортом. Отсюда станет понятно, готов ли он «к нагрузкам». Кроме того, спорт также способствует выработке тестостерона и развитие мужской силы.

«Если спорт в жизни мужчины присутствует, вероятнее всего, и в постели он будет готов ставить рекорды», — резюмировал Антон Орлов.

Манера вождения автомобиля

Хороший способ выяснить, как мужчина будет вести себя в сексе — проехаться к ним в машине. По манере его вождения можно определить, каким он проявит себя во время близости.

«Спокойное, плавное вождение, всех пропускает, не перестраивается — в постели он будет такой же», — пояснил тренер центра сексуального образования.

В свою очередь, мужчины, которые водят быстро, ловко, дерзко и агрессивно, в постели будут более страстны и подарят женщине больше оргазмов.

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