В столице Киргизии спецподразделения МВД разгоняют протестующих против итогов парламентских выборов, которые прошли в стране 4 октября. Видео беспорядков распространяются в соцсетях. На кадрах люди забрасывают правоохранителей камнями. В городе слышны выстрелы.

Как сообщает ТАСС, против участников митинга в центре Бишкека силовики применили резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Минздрав сообщил о 130 пострадавших в ходе столкновений.

По данным Центризбиркома Киргизии, в выборах приняли участие 56% зарегистрированных избирателей. Окончательные итоги голосования должны быть подведены до 24 октября. Предварительно в парламент проходят четыре партии из 16 принимавших участие в выборах.

В понедельник в ОБСЕ работу ЦИК Киргизии по организации выборов оценили положительно. Как сообщила председатель комиссии Нуржан Шайлдабекова, получены данные о нарушениях на 31 избирательном участке, по каждому случаю она пообещала провести проверку.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 28 сентября в ходе встречи с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым Владимир Путин подчеркнул, что Россия выступает за диалог между всеми политическими силами как метод решения любого конфликта.