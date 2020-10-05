МВД Киргизии разгоняет протестующих в Бишкеке — видео

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Светлана Александрова
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На митинг вышли несогласные с итогами парламентских выборов, которые прошли в стране 4 октября. В результате акций протеста пострадали уже 130 человек.

Фото, видео: ТАСС / Абылай Сарылаев, Instagram @vellikan.kg, @osta_kg

В столице Киргизии спецподразделения МВД разгоняют протестующих против итогов парламентских выборов, которые прошли в стране 4 октября. Видео беспорядков распространяются в соцсетях. На кадрах люди забрасывают правоохранителей камнями. В городе слышны выстрелы.

Как сообщает ТАСС, против участников митинга в центре Бишкека силовики применили резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Минздрав сообщил о 130 пострадавших в ходе столкновений.

По данным Центризбиркома Киргизии, в выборах приняли участие 56% зарегистрированных избирателей. Окончательные итоги голосования должны быть подведены до 24 октября. Предварительно в парламент проходят четыре партии из 16 принимавших участие в выборах.

В понедельник в ОБСЕ работу ЦИК Киргизии по организации выборов оценили положительно. Как сообщила председатель комиссии Нуржан Шайлдабекова, получены данные о нарушениях на 31 избирательном участке, по каждому случаю она пообещала провести проверку.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 28 сентября в ходе встречи с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым Владимир Путин подчеркнул, что Россия выступает за диалог между всеми политическими силами как метод решения любого конфликта.

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