Протестующие захватили здание парламента Киргизии — видео

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Оксана Тарасова
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Президент республики призывает митингующих к благоразумию.

Фото, видео: TASS / EP/ IGOR KOVALENKO, Instagram @dali42500

Протестующие против итогов выборов в Киргизии захватили здание парламента в Бишкеке, пишет ТАСС. Участники митинга пробили входные двери на пожарной машине. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, чей кабинет находится в этом же здании, сейчас находится в столице республики и призывает протестующих к благоразумию.

«Президент Кыргызской Республики находится в Бишкеке. Глава государства (оставался - Прим.ред) на рабочем месте в здании парламента до двух часов ночи, проводил индивидуальные диалоги со всеми политическими силами. Президент рассчитывает на благоразумие организаторов акции протеста», — сообщила пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева.

Twitter @BakytTorogeldi

На площади Ала-Тоо перед зданием парламента бушевал митинг сторонников не прошедших в парламент партий. Протестующие требовали отмены результатов голосования и повторной процедуры. Видео столкновений с силовиками заполнили сеть, сообщалось о стрельбе, применении светошумовых гранат и слезоточивого газа. Минздрав сообщал о 130 пострадавших.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео беспорядков в Бишкеке.

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