Митингующие, не согласные с результатами выборов в Киргизии, разграбили здание парламента в Бишкеке. Участники протестных акций взломали двери депутатских кабинетов, разгромили оргтехнику, а также вынесли книги, сувениры и ценные вещи.Об этом сообщило информационное агентство 24.kg.

В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры, на которых видно как из окон высшего законодательного органа республики сыплются документы и ценные бумаги.

5-tv.ru