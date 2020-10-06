Протестующие в Бишкеке разграбили здание парламента Киргизии — видео
Ряд СМИ сообщает о том, что участники несанкционированных акций взломали двери депутатских кабинетов, разгромили оргтехнику, а также вынесли книги, сувениры и ценные вещи.
Фото, видео: 5-tv.ru
Митингующие, не согласные с результатами выборов в Киргизии, разграбили здание парламента в Бишкеке. Участники протестных акций взломали двери депутатских кабинетов, разгромили оргтехнику, а также вынесли книги, сувениры и ценные вещи.Об этом сообщило информационное агентство 24.kg.
В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры, на которых видно как из окон высшего законодательного органа республики сыплются документы и ценные бумаги.
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