Сезонную диспансеризацию пожилых людей предложили ограничить в России

Российские специалисты предложили ограничить сезонную диспансеризацию людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические болезни.

Это поможет не подвергать пациентов дополнительному риску, заявила главный внештатный специалист Минздрава Оксана Драпкина. Она напомнила, что всероссийская диспансеризация была приостановлена в марте, а в июне ее возобновили. Но пациентов просят не торопиться с обследованием, чтобы избежать столпотворения в больницах. Для врачей уже разработаны рекомендации, как наблюдать пациентов из группы риска в период сезонных болезней.

Еще одну рекомендацию, на этот раз работодателям, озвучили в Минтруде. По словам специалистов, руководство компаний не имеет правовых оснований требовать у работников справку об отрицательном тесте на коронавирус. Не стоит и принудительно заставлять людей проходить тест на COVID-19. Исключение, по словам специалистов, составляют только случаи, когда у человека наблюдаются явные признаки ОРВИ.