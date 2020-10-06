Разин обвинил Кудрявцеву в обмане суррогатной матери

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Алина Потёмкина
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Сама ведущая ранее выиграла у продюсера суд о защите чести и достоинства, но он не успокаивается.

Разин обвинил Кудрявцеву в обмане суррогатной матери

Фото: Instagram @leratv

Проигравший суд о защите чести и достоинства Лере Кудрявцевой продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин продолжает настаивать на своей правоте. В интервью MK.RU он заявил, что добивается проведения генетической экспертизы для установления отцовства ее сына от первого брака Жана. Ведущая утверждает, что родила первенца от барабанщика группы, Разин уверен — она врет.

«Я хочу, чтобы она меня пригласила на ток-шоу. Но моя главная задача, чтобы Лера провела генетическую экспертизу между своим сыном Жаном и Сергеем Ленюком, моим музыкантом, тогда все встанет на места. Я все время прошу ее это сделать, а она боится», — сказал Разин.

Это далеко не единственная претензия продюсера к ведущей. Он утверждает, что и младшую дочь Марию Кудрявцева родила не сама, а от суррогатной матери. Которой, кстати, якобы задолжала круглую сумму.

«На меня вышла одна женщина, которая называет себя суррогатной матерью, она уверяет, что Лера ей 20 тысяч долларов так и не отдала. Ее беременную кто-то видел?» — указал на нестыковку Разин.

Сама ведущая отреагировала на обвинения весьма сухо. В беседе с Newinform.ru она указала на истинную причину столь высокого интереса продюсера к ее персоне.

«Зачем ему это? Чтобы о нем вспомнили. И все печатали, обсуждали. Мне уже смешно, ей богу», — заметила Кудрявцева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Кудрявцева из фанатки стала женой барабанщика «Ласкового мая».

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